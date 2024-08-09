熱錢回來了！新台幣強升1.53角 創1個半月新高

新台幣強升1.53角（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日開高走高，強彈近600點，新台幣兌美元匯價在外資熱錢回流及海外基金贖回款匯入下，一度強升近2角，最後收在32.44元，勁揚1.53角，並爆出27.785億美元巨量。

本週新台幣匯價升值3.77角或1.16%，週線連2紅。

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美就業數據激勵多頭士氣，四大指數同步收紅，費半指數飆漲6.86%，台股受到連動，開盤跳空開高，大漲598.9點，收在21469點，三大法人合計買超189.15億元，其中，外資買超254.61億元。

匯銀主管表示，不只外資熱錢回來了，近期國際股市暴漲、暴跌，不少投資人獲利落袋為安，近期海外投資款項匯回金額也不少，一早美元即遭遇沈重賣壓，台幣一舉升破32.5元關卡後，接下來將測32.3元價位。

根據央行公布4點匯價，美元指數今日小漲0.23%、日圓回貶0.9%，韓元勁揚0.72%最猛、台幣升值0.47%、新幣升0.04%、人民幣貶0.15%，亞幣漲跌互見。

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