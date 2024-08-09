日月光擴先進封裝 斥資52.63億向宏璟購新廠

日月光斥資52.63億元向宏璟購新廠。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕日月光投控（3711）旗下日月光半導體今宣布，董事會決議通過向關係人宏璟建設購入K18廠房，雙方依照專業估價報告所議定的未稅交易金額為新台幣52.63億元，以因應日月光半導體未來擴充先進封裝的產能需求。

日月光半導體指出，該廠房座落於高雄市楠梓區中二街35號，地下2樓、地上12樓的建築及中二街25號面積7.61坪的化學品倉庫，建物面積合計3萬2999.53坪。

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此K18廠房原為日月光半導體於2020年與宏璟建設合建，原簽署的合作開發契約書興建K13廠房。日月光半導體行使優先承購權向宏璟公司購入該廠房，以利高雄廠未來產能擴充需求，雙方依照專業估價報告所議定的未稅交易金額為新台幣52.63億元。

日月光半導體表示，配合高雄廠的營運成長，所購入位於楠梓科技產業園區第一園區K18新建廠房，主要設置晶圓凸塊封裝和覆晶封装製程的生產線，除擴充先進封裝生產量能外，期以最佳產能配置提升日月光半導體在第一園區之封裝及測試一元化服務效能，繼續強化日月光半導體整體發展。

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