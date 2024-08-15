晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

LTN經濟通》股神提高現金 預告還有低點？

2024/08/15 07:22

巴菲特大量出脫蘋果持股，引發市場廣泛討論。（美聯社）巴菲特大量出脫蘋果持股，引發市場廣泛討論。（美聯社）

波克夏投資蘋果報酬率近800%

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕眾所皆知，蘋果一直都是「股神」巴菲特的第一大持份股，且蘋果給他帶來了巨大的收益，不過，今年以來，他執掌的波克夏‧海瑟威公司（Berkshire Hathaway）已經出售了5.05億股蘋果股票，分別在第一季出售1.15億股，第二季出售3.9億股，截至6月30日，該公司持有的蘋果股份自今年初以來減少55.8%。

根據媒體統計，自波克夏‧海瑟威公司首次披露其投資以來，蘋果帶來的總投報率接近800%，因此這次大幅減持的舉動引發市場廣泛討論，市場猜測減持原因主要包括：投資組合比重平衡、節稅考慮、蘋果自身基本面、市場估值以及宏觀經濟等因素。

由於脫售將近一半的蘋果公司股票，波克夏公司現金水位升上歷史新高，達2769.4億美元，其最新財報顯示，公司第二季稅後營業利益躍增15%，達116億美元。雖然巴菲特在第一季就減持蘋果股票13%，並在5月暗示是基於稅務理由，稱小幅減碼蘋果長期而言對股東有利，以防美國政府將來為填補財政赤字缺口而調高資本利得稅，但第二季又再度脫售，引起市場遲疑。

值得注意的是，巴菲特公布減持蘋果大量股票後，8月5日就爆發全球性股災，引發市場高度關注，甚至有人責怪這次股災的元凶就是巴菲特，因其大砍蘋果股票消息一出，便在日本東京股市掀起騷動，隨後又影響華爾街。也就是說，在金融市場及美國經濟特別脆弱之際，傳出大賣持股消息，加劇市場看跌氣氛，在全球掀起恐慌情緒。

蘋果一直都是巴菲特的第一大重倉股，也為他帶來了巨大的收益。（路透）蘋果一直都是巴菲特的第一大重倉股，也為他帶來了巨大的收益。（路透）

外界認出售蘋果 停利並保留現金

根據巴菲特執掌的投資公司波克夏8月3日公布2024年第二季財報顯示，該公司持有的蘋果股票數量減少近一半，已連續3個季度出售蘋果股票，即便如此，蘋果仍是該公司持有佔比最多的，但蘋果股票在波克夏的股票投資組合中的比例已從3月底的4成迅速下降到6月底的3成。

報導指出，巴菲特加速減持蘋果的速度，引發市場對大型科技股估值過高的擔憂，其持股數量從第一季末的7.89億股大降，第二季僅剩4億股左右，據了解，他在第一季削減了13%，但當時巴菲特在年會上暗示是節稅之舉，並稱若美國政府希望彌補不斷攀升的財政赤字，提高資本利得稅，那「少量出售蘋果」將使波克夏股東長期受益。

但到了第二季，巴菲特再度減持蘋果大量股票，被外界認為不只是節稅這麼簡單，由於巴菲特不僅減持蘋果股票，自7月中以來，也減持其第二大持股的美國銀行，旗下波克夏已經連12個交易日減持，累計減持9千萬股，套現約38億美元。

專家認為，波克夏賣出蘋果股票不僅僅是及時鎖定利潤，也未立即把獲得的現金用於再投資，而是保留了現金，包括現金、美國短期債券持有額等在內，波克夏的廣義手頭資金在6月底達到2769.4億美元，與達到歷史最高水準的3月底相比，增加了近5成。

據了解，截至今年6月，波克夏股權投資的總公允價值中，有72%集中於美國運通、蘋果、美國銀行、雪佛龍和可口可樂，持股市值分別為351億美元、842億美元、411億美元、186億美元、255億美元；而目前市場都在推測巴菲特是否會在第三財季持續減持蘋果，甚至是否會完全清倉。

8月5日爆發全球股災，日股、台股、韓股全數爆跌。（美聯社）8月5日爆發全球股災，日股、台股、韓股全數爆跌。（美聯社）

波克夏賣蘋果 引發蝴蝶效應

美國科技股在8月5日下跌引發全球股災，背後集結多種因素， 其中包括投資人擔心企業AI支出的效益，資金輪動流出大型科技股；巴菲特、輝達執行長黃仁勳、亞馬遜創辦人貝佐斯等企業高層早就在大量賣股；日圓狂升導致套利交易退場，也讓股市承壓；美國就業數據令市場擔心經濟已陷衰退，成了最後一根稻草。

而這次全球股市震盪，台股也上演股災，單日重挫1807點，跌破2萬點大關，其中台積電及鴻海更是下跌近10%，有外媒稱，巴菲特旗下波克夏公司脫近半數的蘋果股票有很大的關係；由於身為蘋果組裝廠的鴻海精密及晶片製造商的台積電股價皆重挫，鴻海跌至168元，跌幅達9.92%；台積電則跌至815元，跌幅達9.75%。

不過有外媒稱，巴菲減持蘋果股份的決策反映出其對市場風險的評估，而非是對蘋果公司未來潛力的懷疑，因在未來經濟環境中，巴菲特可能會利用這一減持所籌得資金，為潛在的投資機會做準備。

巴菲特曾在2008年金融海嘯時危機救市，廣獲讚揚，但這次被稱作是股災的元凶。（美聯社）巴菲特曾在2008年金融海嘯時危機救市，廣獲讚揚，但這次被稱作是股災的元凶。（美聯社）

巴菲特售股 加深市場恐慌

事實上，巴菲特在2008年金融海嘯時危機救市，廣獲讚揚，但這次全球鬧股災，卻被不少人責怪是這場風暴的的「元兇」，因巴菲特在2016年就開始投資蘋果，如今已減持約一半持股，引人側目，同時 在全球股市因美國衰退警鈴大響而動盪不安時傳出此消息，加深了市場恐慌情緒。

不過，彭博資訊專欄作家雷文認為，巴菲特大舉脫售蘋果和美銀持股，背後真正的想法可能為以下三點，首先是因為「現金比股票吸引人」，因擔憂資本利得稅因政府政策提高，其二是「備妥銀彈伺機而動」，等待好時機進行投資，換得更優渥的投資報酬，其三是「水仍有半杯滿」，儘管砍了蘋果持股近半，巴菲特現在仍持有價值約840億美元的蘋果股票，數額仍十分巨大。

此外，8月5日股災隔日，台股一度反彈800點、漲幅4%，守穩2萬點大關，但漲點隨後收斂，甚至一度又翻黑；日本股市同樣也大幅反彈，開盤後一度漲幅超過10%，收復前一天大部分跌幅；韓國則在開盤上漲4%。

上本週最後一天交易日（9日），台股在電子、金融和傳統產業股同步上揚帶動下，加權指數上漲598.9點，收在21469點；本週跌勢大幅收斂，下跌169.09點；而東京股市追隨美股前一個交易日的漲勢收高，因美國最新公布的就業數據優於市場預期，減輕經濟放緩疑慮，日經225指數收盤上漲193.85點或0.56%，收報35025點，東證股價指數收盤漲21.60點或0.88%，收在2483.30點。

8月5日股災隔日，日股大幅反彈，收復前一天大部分跌幅。（彭博）8月5日股災隔日，日股大幅反彈，收復前一天大部分跌幅。（彭博）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財