LTN經濟通》股神提高現金 預告還有低點？

巴菲特大量出脫蘋果持股，引發市場廣泛討論。（美聯社）

波克夏投資蘋果報酬率近800%

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕眾所皆知，蘋果一直都是「股神」巴菲特的第一大持份股，且蘋果給他帶來了巨大的收益，不過，今年以來，他執掌的波克夏‧海瑟威公司（Berkshire Hathaway）已經出售了5.05億股蘋果股票，分別在第一季出售1.15億股，第二季出售3.9億股，截至6月30日，該公司持有的蘋果股份自今年初以來減少55.8%。

根據媒體統計，自波克夏‧海瑟威公司首次披露其投資以來，蘋果帶來的總投報率接近800%，因此這次大幅減持的舉動引發市場廣泛討論，市場猜測減持原因主要包括：投資組合比重平衡、節稅考慮、蘋果自身基本面、市場估值以及宏觀經濟等因素。

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由於脫售將近一半的蘋果公司股票，波克夏公司現金水位升上歷史新高，達2769.4億美元，其最新財報顯示，公司第二季稅後營業利益躍增15%，達116億美元。雖然巴菲特在第一季就減持蘋果股票13%，並在5月暗示是基於稅務理由，稱小幅減碼蘋果長期而言對股東有利，以防美國政府將來為填補財政赤字缺口而調高資本利得稅，但第二季又再度脫售，引起市場遲疑。

值得注意的是，巴菲特公布減持蘋果大量股票後，8月5日就爆發全球性股災，引發市場高度關注，甚至有人責怪這次股災的元凶就是巴菲特，因其大砍蘋果股票消息一出，便在日本東京股市掀起騷動，隨後又影響華爾街。也就是說，在金融市場及美國經濟特別脆弱之際，傳出大賣持股消息，加劇市場看跌氣氛，在全球掀起恐慌情緒。

蘋果一直都是巴菲特的第一大重倉股，也為他帶來了巨大的收益。（路透）

外界認出售蘋果 停利並保留現金

根據巴菲特執掌的投資公司波克夏8月3日公布2024年第二季財報顯示，該公司持有的蘋果股票數量減少近一半，已連續3個季度出售蘋果股票，即便如此，蘋果仍是該公司持有佔比最多的，但蘋果股票在波克夏的股票投資組合中的比例已從3月底的4成迅速下降到6月底的3成。

報導指出，巴菲特加速減持蘋果的速度，引發市場對大型科技股估值過高的擔憂，其持股數量從第一季末的7.89億股大降，第二季僅剩4億股左右，據了解，他在第一季削減了13%，但當時巴菲特在年會上暗示是節稅之舉，並稱若美國政府希望彌補不斷攀升的財政赤字，提高資本利得稅，那「少量出售蘋果」將使波克夏股東長期受益。

但到了第二季，巴菲特再度減持蘋果大量股票，被外界認為不只是節稅這麼簡單，由於巴菲特不僅減持蘋果股票，自7月中以來，也減持其第二大持股的美國銀行，旗下波克夏已經連12個交易日減持，累計減持9千萬股，套現約38億美元。

專家認為，波克夏賣出蘋果股票不僅僅是及時鎖定利潤，也未立即把獲得的現金用於再投資，而是保留了現金，包括現金、美國短期債券持有額等在內，波克夏的廣義手頭資金在6月底達到2769.4億美元，與達到歷史最高水準的3月底相比，增加了近5成。

據了解，截至今年6月，波克夏股權投資的總公允價值中，有72%集中於美國運通、蘋果、美國銀行、雪佛龍和可口可樂，持股市值分別為351億美元、842億美元、411億美元、186億美元、255億美元；而目前市場都在推測巴菲特是否會在第三財季持續減持蘋果，甚至是否會完全清倉。

8月5日爆發全球股災，日股、台股、韓股全數爆跌。（美聯社）

波克夏賣蘋果 引發蝴蝶效應

美國科技股在8月5日下跌引發全球股災，背後集結多種因素， 其中包括投資人擔心企業AI支出的效益，資金輪動流出大型科技股；巴菲特、輝達執行長黃仁勳、亞馬遜創辦人貝佐斯等企業高層早就在大量賣股；日圓狂升導致套利交易退場，也讓股市承壓；美國就業數據令市場擔心經濟已陷衰退，成了最後一根稻草。

而這次全球股市震盪，台股也上演股災，單日重挫1807點，跌破2萬點大關，其中台積電及鴻海更是下跌近10%，有外媒稱，巴菲特旗下波克夏公司脫近半數的蘋果股票有很大的關係；由於身為蘋果組裝廠的鴻海精密及晶片製造商的台積電股價皆重挫，鴻海跌至168元，跌幅達9.92%；台積電則跌至815元，跌幅達9.75%。

不過有外媒稱，巴菲減持蘋果股份的決策反映出其對市場風險的評估，而非是對蘋果公司未來潛力的懷疑，因在未來經濟環境中，巴菲特可能會利用這一減持所籌得資金，為潛在的投資機會做準備。

巴菲特曾在2008年金融海嘯時危機救市，廣獲讚揚，但這次被稱作是股災的元凶。（美聯社）

巴菲特售股 加深市場恐慌

事實上，巴菲特在2008年金融海嘯時危機救市，廣獲讚揚，但這次全球鬧股災，卻被不少人責怪是這場風暴的的「元兇」，因巴菲特在2016年就開始投資蘋果，如今已減持約一半持股，引人側目，同時 在全球股市因美國衰退警鈴大響而動盪不安時傳出此消息，加深了市場恐慌情緒。

不過，彭博資訊專欄作家雷文認為，巴菲特大舉脫售蘋果和美銀持股，背後真正的想法可能為以下三點，首先是因為「現金比股票吸引人」，因擔憂資本利得稅因政府政策提高，其二是「備妥銀彈伺機而動」，等待好時機進行投資，換得更優渥的投資報酬，其三是「水仍有半杯滿」，儘管砍了蘋果持股近半，巴菲特現在仍持有價值約840億美元的蘋果股票，數額仍十分巨大。

此外，8月5日股災隔日，台股一度反彈800點、漲幅4%，守穩2萬點大關，但漲點隨後收斂，甚至一度又翻黑；日本股市同樣也大幅反彈，開盤後一度漲幅超過10%，收復前一天大部分跌幅；韓國則在開盤上漲4%。

上本週最後一天交易日（9日），台股在電子、金融和傳統產業股同步上揚帶動下，加權指數上漲598.9點，收在21469點；本週跌勢大幅收斂，下跌169.09點；而東京股市追隨美股前一個交易日的漲勢收高，因美國最新公布的就業數據優於市場預期，減輕經濟放緩疑慮，日經225指數收盤上漲193.85點或0.56%，收報35025點，東證股價指數收盤漲21.60點或0.88%，收在2483.30點。

8月5日股災隔日，日股大幅反彈，收復前一天大部分跌幅。（彭博）

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