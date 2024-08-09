「泰」不爽！泰中貿易逆差達6500億 業者籲對中國商品課新關稅

中國低價商品湧入泰國，衝擊當地中小企業生計。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕泰國商業、工業及銀行業聯合委員會（JSCCIB）表示，中國產品出口至東南亞已對泰國造成影響，不僅擠壓泰國在東南亞市場的市佔率，上半年泰國對中國貿易逆差直逼200億美元（約台幣6500億），年增逾15%。JSCCIB呼籲泰國政府對中國進口產品徵收新關稅，否則恐有更多企業倒閉。

綜合泰媒報導，2024年上半年泰國從中國進口年增7.12%，金額超過375.69億美元，導致對中貿易逆差擴大至199.67億美元，年增15.66%。

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尤其，在中國商品大舉傾銷東南亞國家後，擠壓泰國在該區域的市佔率，統計顯示，泰國電器在東南亞的市佔率，由去年首季的12.7%跌至今年首季的11.5%，泰國生產的汽車市佔率由去年首季的20.9%跌至18.7%。

對此，泰國銀行家協會主席Payong Srivanich在主持JSCCIB會議時表示，前述因素是導致泰國製造業2024年上半年年減1.8%的關鍵原因，尤其隨著中國電商龍頭「拼多多」旗下海外銷售平台Temu進軍泰國，大舉銷售低價產品，對當地23個行業帶來衝擊，中小企業壓力最大，不僅無法與Temu展開價格競爭，還面臨生產成本上升問題。

他說，為了使泰國企業能夠應對因（中國）供應過剩而導致不合格商品湧入的情況，JSCCIB會議建議政府執行更嚴格的進口標準，規範逃稅商品，「如果政府沒有新措施保護泰國免受中國產品的侵害，可能會造成更多企業倒閉」。

泰國工業聯合會 （FTI） 主席 Kriengkrai Thiennukul 則說，JSCCIB正在密切監視中國商品湧入泰國的情況，政府需要緊急干預，以防止基礎經濟崩潰以及變成無法生產自己的消費品。他敦促政府攔截這些貨物，先在進口檢查站徹底檢查，財政部和海關部門亦應嚴格徵稅。

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