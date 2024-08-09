大魯閣進軍美國明年拚展10店 柏文取得15％股權

大魯閣和柏文今天舉辦共同記者會，宣布攜手進軍美國。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕大魯閣（1432）和健身房龍頭柏文（8462）今天舉辦共同記者會，看準美國運動休閒市場一年5000億美元的龐大商機，大魯閣宣布與柏文攜手進軍美國，2025年預計開出10間店。大魯閣美國子公司增資後資本額為2000萬美元，其中柏文轉投資300萬美元，取得15%股權。

大魯閣發言人許俊麒指出，美國是運動休閒市場大國，去年市場規模達到約5000億美元，人均年消費為1515美元，對健康的重視程度不斷提高，更多人願意在健身和運動上投資。美國市場目前是以訓練型的棒球打擊場為主，缺乏像大魯閣這樣結合訓練和休閒娛樂的打擊場，這正好提供具有高度潛力的藍海市場。

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關於美國事業的發展進程，許俊麒說，大魯閣2023年5月首次前往美國考察，同年6月就決議在美國成立子公司，並於今年7月陸續簽約，2025年Q1預計開出5間店，位於亞利桑那州鳳凰城、德州休士頓和加州洛杉磯，全年預計開店數10家，2026年總共20家。

許俊麒表示，大魯閣在美國初期採用全直營模式，確保商業經營模式和服務能夠一次到位，第一階段的店點都是位於商場或購物中心的室內空間，面積約2萬平方呎（550坪），後續也有考慮要直接買下一整棟商場，但大部分展店預計都是以租借為主。

至於展店地點，許俊麒指出，大魯閣初期選擇加州、德州、亞利桑那州3個州作為切入點，主要是考量棒球文化、人口、氣候、經營成本等因素。

預計美國展店可以挹注多少營收？許俊麒表示目前還不方便透露業績的預測，但以台灣來說，光是新莊棒壘球打擊場的核心營收，一年就接近4000萬台幣，而美國的定價大約是台灣的3倍，人力成本預估是台灣的4到6倍，但美國展店需要用到的人力不多，因為消費都是採數位、無現金模式。

以「健身工廠」品牌聞名的柏文董事長陳尚義表示，感謝大魯閣邀請柏文參與美國棒球市場的開發，柏文深耕台灣，而佈局海外市場也一直是公司的目標，柏文參與大魯閣美國子公司增資，投資300萬美金，取得15%股權，希望把台灣一流的服務品質帶進美國。

事實上，此次柏文與大魯閣的合作模式僅是轉投資，還未宣布進軍美國健身房市場，但陳尚義表示，是否在美國拓點還在「審慎評估中」，但透過這次策略合作，柏文也可以更深入了解美國運動休閒市場。

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