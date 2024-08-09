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暑假檔期火熱 智冠7月營收6.53億元、月增15％

2024/08/09 14:48

智冠7月營收6.53億元、月增15%。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到上半年通路廣宣檔期結算與暑假期間行銷活動需求上升，遊戲股智冠（5478）今日公告7月營收6.53億元、月增15%，累計1至7月營收40.28億元、年增9%。

展望8月，智冠旗下遊戲事業群多款遊戲《飄流幻境Online》、《女神Online》、《武林群俠傳Online》、《戀愛盒子M》、《天龍八部Online宗師版》、《新天龍八部Online》、《完美世界2 Online》等，陸續舉辦應景的夏季和七夕慶祝活動，以各式豐富主題任務以及多元虛寶獎勵與玩家共度盛暑

其中，網龍（3083）推出的《天子傳奇S》推出全新絕世與極品武功，持續為遊戲注入更多精彩內容；遊戲新幹線營運的二次元少女養成手遊《純白和弦》即將推出聯動主題「奪寶奇龍」，來自龍之世界的知名日本VTuber「G.I.N」更將降臨純白世界，吸引玩家加入同樂。

此外，藍新金流去年交易規模再創新高，2023全年營收呈雙位數成長，今年可望保持成長趨勢，今年下半年將全面支援TWQR，可適配所有電支，並預計跨入智販機金流業務，同時持續推展「ezAIO簡單收」線下解決方案。

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