晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台股反彈有夠兇！史上前5大漲點 3個在本週出現

2024/08/09 14:38

台股史上前5大單日漲點，有3個都在本週出現。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣加權指數週五（9日）開高走高，終場上漲598.90點或2.87%，收21469點，成交金額4558.28億元，刷新了史上第5大單日漲點紀錄，指數重登半年線之上。而台股本週反彈力道有多兇猛？從台股史上前5大單日漲點，有3個都在本週出現，就可見一斑，也讓投資人的心情宛如大洗三溫暖。

台股週一（5日）創下史上最大單日跌點1807.21點後，隨即迎來強力反彈，從週一收盤的19830.88點，彈回週五收盤的21469點，等於週二至週五這4個交易日共上漲了1638.12點，漲幅達8.27%。

其中，台股史上前5大單日漲點紀錄，有3個都在本週創下。這讓台股本週跌勢大幅收斂，在震盪劇烈中僅下跌169.09點。

週二（6日）上漲670.14點，目前是史上第3大單日漲點，週三（7日）上漲794.26點，則是台股最大單日漲點紀錄，週五（9日）上漲598.90點，則是史上第5大單日漲點。

至於台股史上第2大單日漲點，是2021年5月18日創下的上漲792.09點；第4大單日漲點為今年7月23日創下的上漲614.85點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財