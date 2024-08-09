台股反彈有夠兇！史上前5大漲點 3個在本週出現

台股史上前5大單日漲點，有3個都在本週出現。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣加權指數週五（9日）開高走高，終場上漲598.90點或2.87%，收21469點，成交金額4558.28億元，刷新了史上第5大單日漲點紀錄，指數重登半年線之上。而台股本週反彈力道有多兇猛？從台股史上前5大單日漲點，有3個都在本週出現，就可見一斑，也讓投資人的心情宛如大洗三溫暖。

台股週一（5日）創下史上最大單日跌點1807.21點後，隨即迎來強力反彈，從週一收盤的19830.88點，彈回週五收盤的21469點，等於週二至週五這4個交易日共上漲了1638.12點，漲幅達8.27%。

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其中，台股史上前5大單日漲點紀錄，有3個都在本週創下。這讓台股本週跌勢大幅收斂，在震盪劇烈中僅下跌169.09點。

週二（6日）上漲670.14點，目前是史上第3大單日漲點，週三（7日）上漲794.26點，則是台股最大單日漲點紀錄，週五（9日）上漲598.90點，則是史上第5大單日漲點。

至於台股史上第2大單日漲點，是2021年5月18日創下的上漲792.09點；第4大單日漲點為今年7月23日創下的上漲614.85點。

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