你丟我撿！科技股大屠殺 華爾街投行進場抄底

全球主要股市本周一（5日）慘遭血洗，散戶恐慌賣股，手握龐大資金的機構投資人則趁機進場抄底。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在多重利空襲擊下，全球主要股市本周一（5日）爆發股災，美股、亞洲股市血流成河，散戶恐慌賣股，手握龐大資金的機構投資人反其道而行，進場抄底，大買科技股，敲進輝達及Meta等個股。

本周全球股市遭遇黑色星期一，亞洲股市崩跌，台股恐慌性賣壓出籠，盤中大跌1854.59點，終場收19830.88點，重挫1807.21點，跌幅8.35%，創下盤中、收盤史上最大跌點及跌幅紀錄。

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日本股市也慘兮兮，東京日經指數收盤下跌逾4451.28點，收31458.42點，跌幅12.4%，創近37年來最大，東證期貨更一度觸發暫停交易的「熔斷機制」。

道瓊指數5日亦暴跌逾1000點或2.6%，標普500指數跌3%，雙雙創下2022年9月以來最大單日跌幅。以科技股為主的那斯達克指數跌3.43%、晶片股雲集的費城半導體指數跌近2%。

正當散戶恐慌賣股之際，手握龐大資金的機構投資人大舉進場抄底。金融時報披露，高盛大宗經紀業務稱，對沖基金週一大舉買進美國科技股，創下約五個月來最大單日買盤，半導體和軟體公司是最受追捧的個股之一。

貝萊德（BlackRock）、瑞銀（UBS）和馮托貝爾（Vontobel）的投資經理在周一的拋售後紛紛進場撿便宜。貝萊德投資研究所亞太和中東投資策略師鮑爾（Ben Powell）表示，他正在科技領域尋找機會，美股七雄是他的首選。瑞銀全球財富管理週四（8日）也表示，科技股的基本面穩固，周一的拋售提供增加曝險的機會。

由億萬富翁投資者 Peter Hargreaves 支持的 Blue Whale Capital 基金經理 Stephen Yiu 表示，週一開盤時，一直以每股 95 美元的價格買進輝達股票。他說，市場認為AI應用有放緩的跡象，但我們不同意，我們認為現在下這個結論為時過早，有足夠的進展表明，生成式AI將改變遊戲規則」。

Liontrust 的基金經理 Clare Pleydell-Bouverie 在此次拋售中，增持 Facebook 母公司 Meta 和美國電子和光纖連接器生產商 Amphenanol 。他強調，Meta 屬於當今少數從大規模AI部署中獲益的公司之一。

除了增持美國大型科技股外，機構投資人也趁著亞洲股市周一狂瀉進場撿便宜，看中台灣、韓國科技股。日本東證指數週一暴跌 12.2%，隨後週二大幅反彈，也為一些人創造了買入機會。

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