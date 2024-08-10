中國大型房地產公司時代已結束 ! 學者 : 經濟「支柱」作用恐消失

中國房地產疲軟不振、供過於求，中國學者認為，中國大型房地產公司的時代已結束，（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟深陷泥淖，一度貢獻GDP將近25%比例的中國房地產就是始作俑者。現今，中國房地產疲軟不振、供過於求；中國學者表示，中國大型房地產公司的時代已結束，房地產業甚至可能不會成為支撐中國經濟的主要產業。

《南華早報》日前刊出中國經濟學者毛振華專訪，毛振華在2021年時，就曾示警中國房地產業供過於求，不需要這麼多大型房地產公司。

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毛振華作為最早警告中國房價潛在壓力的人之一，現指出房地產已成為影響中國經濟最嚴重的問題，這將產生2個深刻的影響。首先房地產行業作為「支柱產業」的地位可能消失、而不是復甦；其次是價格下跌，可能會導致其他重大問題，例如家庭資產負債表收縮。

毛振華呼籲，中國監管機構應進行更多的壓力測試，特別是對銀行業的壓力測試。但中國銀行業認為，地產商有足夠的抵押品、例如土地，因而未對中國房地產行業的整體債務償還能力進行充分的壓力測試，也因壓力測試不足，恆大的問題快速蔓延到其他房地產公司。大約一年後，在許多房地產公司瀕臨破產時，中國政策才得以調整。

由於中國房地產開發商收購的土地數量是天文數字，如果按照計畫都將開發，中國市場是否真這麼大的需求，令人懷疑。

毛振華稱，此外，現今中國家庭債務問題非常嚴重。2007年家庭債務佔國內生產毛額的比重約為18.9%。到2023年年底，這一數字已攀升至約69%。數據顯示，自2000年到2022年，中國家庭的平均消費率僅為GDP的38%左右，低於世界平均的57.6%。相比之下，美國約為67.5%。

中國家庭所新增債務幾乎是購買了房地產，但隨著房地產價格下跌30%或40%，中國家庭債務狀況也嚴重惡化。這對中產階級來說形成大麻煩，因為房地產資產價值下跌，但每月所支付的抵押貸款額仍不變，不但影響了家庭消費支出，對國家經濟構成了巨大限制。

毛振華表示，大型房地產公司支撐中國經濟發展的時代已經結束，庫存去化將要很長的時間。

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