台股強力反彈598點收21469點 刷新史上第5大漲點

台灣加權指數週五（9日）開高走高，終場上漲598.90點或2.87%，收21469點，成交金額4558.28億元，刷新了史上第5大漲點紀錄。（資料照）



首次上稿:09:10

更新時間:13:45

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國最近一週申請失業救濟金人數低於預期，有望緩解勞動力市場疲軟的擔憂，美股4大指數週四（8日）全面大漲。台灣加權指數週五（9日）以上漲341.90點的21212點開出，指數開高走高，盤中一度勁揚743點，之後漲勢收斂，終場上漲598.90點或2.87%，收21469點，成交金額4558.28億元，刷新了史上第5大漲點紀錄。

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台股最大漲點紀錄是週三（7日）創下的上漲794.26點，第2名則是2021年5月18日創下的上漲792.09點，第3大漲點則是週二（6日）創下的上漲670.14點，第4大漲點為7月23日創下的上漲614.85點，第5大漲點為今天創下的598.90點。

換句話說，目前台股史上前5大漲點紀錄，有3個都在本週創下。

前10大成交額部份，台積電上漲38元，收934元，成交額456.46億元，排名第1；鴻海上漲5元，收168.5元，成交額233.07億元，排名第2；廣達漲10元，收250元，成交額123.98億元，排名第3；聯發科漲10元，收1125元，成交額78.99億元，排名第4；緯穎跌30元，收1875元，成交額75.4億元，排名第5。

昆盈漲1.6元，收62.9元，成交額71.67億元，排名第6；長榮漲0.5元，收173元，成交額71.01億元，排名第7；欣興漲4元，收148元，成交額70.62億元，排名第8；華城漲38元，收632元，成交額66.69億元，排名第9；緯創漲2.5元，收97.3元，成交額63.43億元，排名第10。

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