涉侵犯維吾爾人權！美國再制裁5家中國企業

因為涉嫌侵犯維吾爾人權，美國再制裁5家中國企業。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國政府8日公告，將禁止從5間中國公司進口產品，原因是這些公司涉嫌侵犯維吾爾族的人權，這也是美國為消除供應鏈中使用強迫勞動製造產品，而採取的行動之一。

這5間公司包括總部位於香港的稀鎂技術 （Rare Earth Magnesium Technology） ，以及稀鎂技術母公司世紀陽光集團 （Century Sunshine Group），這些公司生產鎂肥料和鎂合金產品。

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此外，還有紫金礦業（Zijin Mining Group） 的子公司新疆巴河阿舍勒銅業 （Xinjiang Habahe Ashele Copper），該公司從事有色金屬的開採。

另外2家公司分別為新疆騰翔鎂製品有限公司（Xinjiang Tengxiang Magnesium Products Co），以及喀什建工（集團）有限公司（Kashgar Construction Engineering （Group） Co., Ltd.）

這些被列入的公司，並沒有立即回應置評請求。

這些中國公司被加入《防止維吾爾人強迫勞動法實體清單》（Uyghur Forced Labor Prevention Act Entity List）內，該清單限制與新疆地區持續進行的少數民族種族滅絕有關的進口產品。

這份清單現在包括70多間與棉質服飾、汽車零件、乙烯基地板和太陽能板等產品相關的實體。

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