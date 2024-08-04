美國商用不動產好慘！紐約曼哈頓商辦打2.5％折出售

紐約蛋黃區商辦面臨不景氣。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著遠距工作仍然盛行，美國商辦市場持續低迷，《紐時》披露，紐約曼哈頓一棟因空置率高而陷入財務困境的23層樓建築，上週拍賣建物，最終以折價高達97.5%售出，成交價850萬美元（約台幣2.79億元）。

報導指出，紐約曼哈頓一棟位於50街和第7大道交叉路附近的23層樓建築，上週透過線上拍賣建物（不包含土地），最終以850萬美元價格售出，這棟大樓距離時代廣場、洛克斐勒中心、紐約現代美術館等地，步行不到10分鐘。

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報導稱，2006年，這棟大樓曾以3.32億美元（約台幣108.9億）的價格售出，如今折價97.5%出售，是極低的價格。連當年出售該房產的開發商兒子斯特納（David Sturner）都感到驚訝，他說，「令人震驚的是，現在我們的估值似乎已經觸底或接近底部，下降得如此之快」。

斯特納認為，隨著企業採用混合和遠端工作，員工不再經常去辦公室，大多數建築物不再被視為安全投資，最新的銷售價格反映了曼哈頓辦公大樓的新現實。

報導提及，這棟建築落成於1963年，曾是美國歷史最悠久的體育雜誌《體育畫報》總部。在房地產繁榮的2006年，幾乎所有樓層都有人承租，承租人包括會計集團、律師事務所等資金雄厚的企業。2020年疫情大流行，一切都改變了。隨著居家辦公成為趨勢，辦公室租不出去，目前出租率僅35%。

報導強調，近年來，曼哈頓幾棟大型商辦以大幅折扣出售，其中一些售價還不到前業主所付價格的一半，顯示市場尚未觸底。

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