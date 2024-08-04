金控海外投資虧767億 中俄2國賠最慘

我國金控海外投資虧損最多的是中俄。（示意圖，路透）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據金管會最新統計，我金控集團今年第二季底的海外投資已提列減損（帳上未實現損失）為767億元，這也是從2022年第一季底以來，海外投資連續10季損失；就個別國家看，海外投資獲利最多前2國是美國與阿聯，虧損最多前2國為中國與俄羅斯。

所謂「曝險」，包括三大項目：放款淨額、投資淨額及同業資金拆存。其中「投資淨額」是指「原始投資」扣除「已提列投資損益」，也就是說，除了檢視原始的投資金額外，「已提列投資損益」更是投資績效的表現。

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從金控整體的投資已提列損失或利益來看，又可分為國內與海外兩個部分：在「國內市場」部分，金控集團取得「好成績」，由於今年資本市場大好，台股進入牛市（指累計漲幅超越20%），繼今年第一季底國內投資大賺3076億元之後，最新的第二季底又擴大投資評價利益至3587億元。

相較之下，金控在海外投資方面則踢到「鐵板」，從2022年第一季底起，就持續呈現虧損狀態，至今年第二季底、已經長達10季是「紅色」；不過，相較於過去動輒千億元以上的虧損，根據金管會最新統計，金控第二季虧損已經減少至767億元。

以金控投資海外個別國家來看，投資減損最多的市場是中國，今年第二季底虧損373億元；國銀主管分析，除了匯損因素外，主要是今年中國股市表現不佳，影響投資損益表現，從金控原始投資中國金額也可看出，第二季幾乎已經沒有增加變動。

至於海外投資虧損第二名是俄羅斯，由於受到烏俄戰爭影響，目前我金控並無實際增加對俄投資，虧損金額主要來自匯率變動，今年第二季底為197億元，與第一季底的200億元相差不大。

換言之，金控對中國與俄羅斯兩國的投資虧損合計有570億元。

海外投資獲利前兩名，今年第二季底分別美國的106億元及阿聯的85億元；其中，對美國第一季底還有42億元的減損，到了第二季已經轉虧為盈，美國也是我金控集團投資部位最大的國家。不過，由於第三季全球股市仍有變數，未來金控海外投資損益仍須進一步觀察。

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