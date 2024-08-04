金控對中國曝險占比首度跌破8％ 創37季新低

金管會統計，我金控集團今年第二季底對中國曝險占比首度跌破8%。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會最新統計顯示，金控集團今年第二季底海外曝險金額達28.02兆元，創該項統計公布以來、即37季最高紀錄；最大曝險國-美國占比為35.12％，是歷來最高數字；至於對中國曝險占比首度跌破8%、僅7.92%，為37季最低。

這項統計是自2015年第2季起，金管會每年每季固定公布。所謂「金控集團」旗下涵蓋銀行、保險、證券及租賃等子公司；曝險涵蓋「放款淨值」、「淨投資」及「同業資金拆存」三大業務。

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就整體海外曝險狀況來看，我國金控集團在今年第二季底首度衝破28兆大關，來到28.02兆元，較今年第一季的27.38兆元、季增2.3%；其中，三大曝險部位依序為「投資淨額」為21.76兆元、「放款淨額」為4.43兆元及「同業資金拆存」為1.83兆元。

換言之，「投資」仍占我金控海外曝險最大宗，比重達78%。

曝險金額前八大國家，今年第二季底與第一季排名相同，依序為美國、中國、英國、法國、澳洲、南韓、香港及日本，海外曝險觀察焦點向來集中在美、中兩大國。

從金管會公布這項統計以來，美國一直都是我最大曝險國，若就金額來看，從去年第二季底開始突破新台幣9兆元大關；而最新公布今年第二季底的數字，更衝到9.8兆元，已經直逼10兆元，美國占整體比重高達35.12％，也創下統計以來最高。

金管會官員指出，美國原本就是各國主要的投資市場、胃納量規模最高，並非台灣獨有現象；若從曝險結構性質來看，我金控對美國曝險大幅集中在「投資部位」，以今年第二季底為例，淨投資美國達8.9兆，比重高達91%。

至於我金控第二大曝險國為中國。過去一段時間，我金融業曾經掀起「西進熱潮」，但隨著中國經濟下滑、美中貿易戰開打、房地產與債務問題大幅攀升，加上我方政府引導及鼓勵業者分散風險，使得我對中曝險占比持續創新低。

最新統計顯示，我對中國曝險金額今年第二季底為2.22兆，雖然較第一季的2.21兆元略增，但由於分母的整體海外曝險部位已經擴大，使得對中曝險占比相對縮小，已經降至8%以下，僅7.92%。

若檢視金管會首次公布數據、也就是2015年第二季底的統計，當時，我金控對中曝險占比高達24.63％，如今卻降到連8%都不到，顯示我金融業對於西進大幅降溫。

國銀主管坦言，金融業海外曝險「美升溫、中衰退」儼然成為趨勢，而且是差距越來越大，短中期間之內，難以逆轉這個態勢。

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