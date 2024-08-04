發哥要發了！傳聯發科旗艦晶片天璣9400將漲價

聯發科執行長蔡力行。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，聯發科（2454）下一代旗艦晶片天璣9400主要能耗和AI性能均有所提升，NPU算力則提升約40%，價格亦將調漲，首搭vivo X200系列最快10月上市。

科技網站《WccfTech》4日報導，中國知名爆料部落客「數位閒聊站」稱，首發搭載聯發科天璣9400旗艦平台的vivo X200系列三款機型，最快將於今年10月與高通驍龍8 Gen4新品同台競技，OPPO亦將在第4季推出兩款搭載該晶片的Find X8系列機型。

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「數位閒聊站」稱，天璣9400主要是能耗和AI性能有所提升，NPU算力提升約40%，價格將有所調漲，並猜測這代小螢幕旗艦手機價格可能也會同步上漲。

報導提及，聯發科執行長蔡力行在7月31日舉行法說會中對天璣9400充滿信心，預計今年旗艦手機晶片產品營收成長超過50%。這意味天璣 9400 的定價可能會比高通的 Snapdragon 8 Gen 4 更具競爭力，也讓手機廠商考慮與聯發科建立長期合作夥伴關係。

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