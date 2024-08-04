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A股救不活、習一肚子火？上交所副總董國群上班上到一半被抓

2024/08/04 14:53

中國上交所副總董國群被抓。（圖取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟低迷，外資大舉流出，A股委靡不振，金融高管成北京祭旗對象。繼中國證監會副主席方星海遭免職後，上海證交所副總董國群也被抓了，傳出董國群上班上到一半，突然被帶走調查。

中國股市持續低迷，為了挽救市場信心，中國證監會副主席方星海遭免職，由稽查局局長李明升任，證監會在7月30日公布上述任免消息。

中國證監會副主席方星海遭免職。（路透資料照）

公開資料顯示，今年60歲的方星海是浙江樂清人，2001年7月起歷任上海證券交易所總經理助理、副總經理、黨委委員、上海市金融服務辦公室副主任、上海市金融工作黨委副書記、市金融服務辦公室主任。2013年9月，方星海任中財辦經濟一組巡視員，2014年6月任中財辦經濟四局局長。2015年10月起，方星海任證監會副主席、黨委委員，直至7月30日遭免職。

事隔幾天，上交所則傳出高管被抓消息。中國中紀委國家監委官網8月2日通報，上海證券交易所黨委委員、副總經理董國群「涉嫌嚴重違紀違法」，目前正接受調查。

根據中媒財新披露，一位接近監管的消息人士稱，董國群是在7月29日於辦公室被帶走調查，此時距離中央巡視組結束巡視，從上交所離場剛過去一週多時間。至於董涉及何案，尚不得知。

報導指出，董國群在上交所工作28年，歷任上交所副總監、總監、紀委委員、市場發展與服務專業委員會副主任委員，上海證券交易所黨委委員、副總經理。

一位與董國群打過交道的人士認為，董被查是「意料之中」。消息人士直言，他（董國群）長期執掌的財政部管著整個交易所的錢，其實很核心，現在所分管的市場服務部利益也比較多，時不時往地方跑，會接觸很多需要擬上市企業。

報導統計，自2021年6月以來，上交所已有6名在職或離任官員被調查，包括上交所原審核中心副主任操艦；證監會原主席助理、上交所總經理、浙江省原副省長朱從玖；上交所原副總經理劉逖；上交所原副理事長、上海證券交易所原副理事長張冬科，以及上交所原會計監管部總監林勇峰等。

前證監會深圳監管局局長陳小澎退休多年後，近期因涉嫌違紀違法遭到調查。（圖取自中國社交平台）

除了方星海及董國群外，8月2日中國中紀委還通報，前證監會深圳監管局黨委書記、局長陳小澎涉嫌違紀違法，正接受調查。財新網3日披露，陳小澎是在7月24日被帶走調查。

報導稱，陳小澎是福建人，2018年曾當選中國第十三屆全國政協委員，2019年退休，2023年1月卸任政協委員。知情人士爆料，陳小澎膽子很大，熱衷結交高層，也樂於與市場打交道，跟很多老闆都很熟。

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