中東衝突+美降息預期，推升國際金價大漲。（擷取自黃金價格資訊站）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到哈瑪斯領袖哈尼雅遇刺身亡，再加上市場預期美國9月降息機率高達100%，雙重因素帶動國際金價大漲，從每盎司跌破2400美元又重新站上2440美元之上。

法人分析，哈瑪斯領袖哈尼雅遇刺身亡，雖然以色列並未正面證實是其所為，然哈瑪斯矢言報復帶來避險需求；此外，鮑威爾於FOMC會後記者會表示，通膨正朝2%目標邁進，9月會期可討論降息議題， 市場預期9月18日降息機率達100%，使得國際金價大漲。

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法人認為，近來美國經濟數據與通膨趨緩的態勢更為明確，就業市場緊俏程度也有舒緩，失業率更是上升至2年半以來新高，投資人對於降息的期待更為熱烈，市場預期9、11、12月連降3碼，國際投行更看好3個月內金價上看2600美元。

法人建議，聯準會須衡量通膨與就業的雙邊風險，何時啟動降息仍存在很大不確定性，雖然金價長線看漲，但短線震盪加大，投資人須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

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