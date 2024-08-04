中東衝突不敵景氣衰退風險，國際油價重挫法人看低檔盤整。（擷取自能源署）（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕中東衝突不敵景氣衰退風險，國際油價重挫！法人認為，由於中等國經濟數據不佳，市場擔憂全球需求疲軟，影響力比中東衝突擴大來得更為劇烈，國際油價暫時呈現低檔盤整，靜待下一次經濟數據公布。

事實上，上週美國活躍石油鑽井數量增加5座，上週三EIA（美國能源資訊署）公布上週美國原油庫存，截至2024年7月26日止，較前週減少343.6萬桶，為連續第5週下降，API（美國石油協會）公布美國原油庫存減少450萬桶，而分析師預期庫存減少390萬桶。

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法人分析，原油價格一開始受到中國發布的經濟數據低於預期影響，中國第二季經濟成長低於預期，且遠低於第一季的成長率，令市場擔憂全球最大的原油進口國的未來需求前景，導致原油價格下跌。

不過稍早由於哈瑪斯首腦遇襲身亡，儘管以色列尚未做出回應或聲明，但由於日前以色列控制的戈蘭高地的一個足球場遭砲彈襲擊，伊朗最高領袖誓言要對以色列進行報復行動，此將造成後續雙邊緊張局勢加劇並進一步擴大中東衝突，替原油價格帶來短線支撐力道。

不過，目前看來中東衝突不敵景氣衰退風險，國際油價先漲後跌，短線預估仍在低檔盤整。

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