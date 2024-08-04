美議員：華盛頓特區「披薩指數」爆表 恐有大事發生

美國華盛頓特區的「披薩指數」近日異常增加，暗示可能即將有大事發生。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國紐約州一名州議員近日警告，美國首都華盛頓區的「披薩指數（Pizza Meter）」異常增加，暗示可能即將有大事發生。

綜合媒體報導，美國紐約州州議員蓋勒（Ben Geller）週六（3日）在X 社交平台X分享數張截圖，顯示最靠近五角大廈的一家披薩店訂單量大增，而附近的酒吧生意卻銳減，暗示著五角大廈的工作量和加班情況大幅增加，可能即將有大事發生，蓋勒要大家做好準備。

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報導指出，「披薩指數」一詞源於1990年代初，透過追蹤外送披薩的數量，來評估政府部門的加班狀況，藉此判斷是否有潛在的衝突即將發生。該理論成功「預測」幾個歷史事件，其中較著名的例子包括90年代美國入侵巴拿馬和波斯灣戰爭。

蓋勒上述發文一出，引發網友熱議，有網友表示，「那麼戰爭即將來臨嗎？」、「這和美國大盤下跌有關係嗎？」、「我完全不知道有人可以這樣追蹤食品配送！」等。

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