巴菲特連12天減持美銀股票 累計套現1244億元

「股神」巴菲特（Warren Buffet）已連續12個交易日出售美國銀行（Bank of America）股票。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，自今年7月中以來，「股神」巴菲特（Warren Buffet）旗下投資公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）已連續12個交易日出售美國銀行（Bank of America）股票，累計套現超過38億美元（約新台幣1244億元）。

綜合媒體報導，根據波克夏海瑟威8月1日提交的申報文件顯示，公司在7月30日至8月1日期間，出售約1920萬股的美銀持股，價值約7.79億美元（約新台幣255億元）。

請繼續往下閱讀...

報導指出，自7月17日以來，波克夏海瑟威已連續12個交易日，累計賣出9040萬股美銀股票。在售股之後，波克夏海瑟威仍持有超過9.42億股美銀的股票，仍為美銀最大股東。

報導認為，波克夏海瑟威連日拋售美銀持股之舉，恐將打壓美國銀行的股價。自波克夏海瑟威7月17日開始拋售美銀的前1天以來，美銀的股價已經下跌了15%。

美銀股價2日收再37.58美元，跌幅4.86%；波克夏海瑟威收在428.36美元，跌幅0.8%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法