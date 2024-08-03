巴菲特拋棄近50％蘋果股票 公司現金儲備9兆元創紀錄

巴菲特將其持有的蘋果股份削減近50%。（取自CNBC財經新聞網）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕股神巴菲特掌控的伯克希爾·哈撒韋公司（Berkshire Hathaway）已拋棄近一半的蘋果公司股份，美媒體指出，巴菲特的舉動令人驚訝。隨著巴菲特將其持有的蘋果股份削減近50%，並繼續推遲收購，伯克希爾·哈撒韋第2季度現金儲備也達到創紀錄的2769億美元（台幣9兆元）。

伯克希爾在財報中披露，截至第2季末，持有蘋果股份價值為842億美元，這表明出售略多於49%的股份。不過，即使出售之後，蘋果仍然是伯克希爾迄今為止最大的股票。

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蘋果股價在第1季因人工智慧創新落後擔憂而下跌後，第2季開始飆升，上漲23%，創下新紀錄，因為該公司向投資者提供有關其人工智慧未來的更多細節。巴菲特出脫蘋果可能因為節稅和其他考量。

目前還不清他為何要拋售波克夏海瑟威8年多前首次購買的股份，無論是公司原因、市場市值或投資組合管理問題，巴菲特通常不希望單一持股成長太大。波克夏海瑟威持有的蘋果曾經龐大，以至於佔據其股票投資組合的一半。

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