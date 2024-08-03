研調：全球智慧型手機Q2出貨2.9億台 連3季年成長

Omdia指出，全球智慧型手機出貨量已連續3個季度呈現年增。（路透社檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕研調機構Omdia指出，全球智慧型手機出貨量已連續3個季度呈現年增，繼去年第4季出貨年增8.6%、今年第1季年增11.5%，第2季出貨量達到2億9030萬台、年增9.3%，相較於第1季則季減3.2%，這樣的趨勢表明，智慧型手機產業正在持續穩定溫和成長。

Omdia觀察，三星（Samsung）是第2季出貨量最多的品牌廠，單季出貨5370萬台，年增0.7%、季減11.2%，主要受惠於中低價位機種出貨量增加；蘋果（Apple）第2季出貨4560萬台，年增5.55%、季減10.05%，中國市場出貨量仍為年對年衰退。

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Omdia認為，智慧手機市場的兩極化發展在近期有加速的情形，中階機種的需求有所萎縮，以低階、高階機種為主力產品的品牌廠出貨量因而受惠，市場佔有率比重正在增加，然而鎖定中階機種的廠商也因此受到挑戰。

Omdia表示，中系小米第2季出貨量達到4230萬台，年增27.4%、季增3.7%，上半年市佔率達到14.1%，優於前2022、2023全年表現；中系Vivo第2季出貨量2600萬台，年增16.66%、季增13%；傳音第2季出貨2550萬台，年增4.08%、季減7.27%。

從第2季出貨量排名第6至10名來看，中系Oppo單季出貨2520萬台，年增1%、季增0.8%；中系榮耀出貨1550萬台，年增9.9%、季減6.1%；美系摩托羅拉（Motorola）出貨1350萬台，年增29.2%、季增3.8%；中系Realme出貨1230萬台，年增、季增皆為21.8%；中系華為出貨1170萬台，年增58.1%、季減10.7%；其餘品牌廠合計出貨1900萬台，年減13.9%、季減4.1%。

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