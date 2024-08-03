那斯達克陷修正區間 500大富豪資產蒸發4.4兆元

那斯達克慘跌，亞馬遜創辦人貝佐斯資產瞬間蒸發152億美元。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕在美國疲軟的就業報告引發經濟衰退的疑慮，以及對人工智慧（AI）類股漲勢過度的恐懼下，美國股市2日掀起拋售潮，那斯達克陷入修正區間，彭博富豪指數顯示，全球500大富豪資產一夕間蒸發1340億美元（4.4兆台幣），其中，亞馬遜創辦人貝佐斯的淨資產縮水152億美元（4956億台幣）最為可觀。

根據該指數，亞馬遜股價2日大跌8.8％，使貝佐斯的淨資產降至1915億美元（6.25兆台幣），為其第3大單日損失規模，僅次於2019年4月4日他達成離婚協議，身價蒸發360億美元（1.17兆台幣），以及2022年4月29日，亞馬遜股價重摔14％。

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那斯達克2日下跌2.43％，拖累特斯拉執行長馬斯克、甲骨文創辦人艾里森（Larry Ellison）等科技富豪的身價，他們的資產分別縮水66億美元（2152億台幣）與44億美元（1434億台幣）。聯準會降息的不確定性以及科技巨頭令人失望的財報也使科技股為主的該指數從7月高點跌逾10％，落入修正區間，短短3週，該指數市值蒸發超過2兆美元（65.2台幣）。

投資人也對今年AI推動的漲勢或市場過度集中越發感到不安，在亞馬遜表示，計畫持續在AI上投入鉅額資金，即使犧牲短期利潤亦然，致使亞馬遜股價創2022年4月以來最大跌幅，Meta創辦人佐克伯格、Google創辦人布林與佩吉身價2日也蒸發逾30億美元（978億台幣），根據彭博統計，科技鉅子的財富一夜之間損失680億美元（2.22兆台幣）。

美國勞工部2日公佈，7月新增非農就業人口11.4萬人，遠低於經濟學家預期的17.5萬人，失業率跳漲至4.3％，創3年新高。該數據引發美國經濟可能硬著陸的疑慮，並觸發所謂「薩姆規則」（Sahm Rule）的衰退指標，芝商所FedWatch工具顯示，預期聯準會（Fed）9月降息兩碼（0.5個百分點）的機率從前一個交易日的22％跳升至69.5％。

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