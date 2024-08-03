為何恐懼席捲全球股市 經濟學人指3因素共乘效應

全球主要股市在近日暴跌，美國納斯達克100指數自7月中旬的高峰以來已下跌超過10%。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球主要股市在近日暴跌，英國經濟學人指出為何投資恐懼席捲各地的三大主要因素。

就在兩週前，股市在連續數月創下歷史新高後，似乎陷入了勢不可擋的牛市，現在正處自由落體狀態。美國納斯達克100指數自7月中旬的高峰以來已下跌超過10%；華爾街的「恐懼指標」VIX指數已飆升至去年美國地區銀行危機以來的最高水平。日本基準東證指數的跌幅已達到兩位數，自8月1日下跌3%後，8月2日下跌6%，這是自2016 年以來最糟糕的一天，是2011年以來最糟糕的兩天連續下跌。

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在個別產業和公司方面，失控情緒甚至更加狂野。追蹤全球晶片製造供應鏈公司的費城半導體指數在幾週內下跌五分之一以上。安謀市值損失40%；市場寵兒輝達股價上沖下洗，從7月30日起的3天，下跌7%，飆升了13%，然後又下跌了7%。 8月2日，英特爾的股價暴跌超過四分之一。不僅僅是半導體產業。美國銀行股KBW指數幾天內下跌8%；日本銀行股的價格也暴跌。

股市狂跌的三項因素牽動結合在一起，讓投資者陷入困境。

首先是人們逐漸認識到人工智慧為其提供動力的晶片製造業，一直被寄予不切實際的厚望。美國股價的5家科技巨頭Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta和微軟發布的業績令股東垂頭喪氣，在發布財報後股價出現下跌。

全面的打擊顯示，投資者以前對人工智慧的樂觀情緒正在消失。這對晶片製造商產生直接的連鎖反應，如果人工智慧投資緊縮，晶片製造商可能必須面臨無限需求的幻滅。

美國前總統川普暗示台灣應該為針對中國的防禦支付費用，導致半導體股票陷入混亂、拜登政府計劃對向中國出口晶片製造設備實施新的限制，在需求疲軟和地緣政治惡化的雙重威脅下，晶片股暴跌也就不足為奇。

第二項因素是隨著科技公司陷入困境，美國經濟陷入困境，這是第二次讓投資人措手不及的事態發展。報告顯示，7月失業率升至3年高點4.3%，而經濟僅增加了11萬4000個就業崗位，而先前普遍預測為17萬5000個。

換句話說，許多人認為可以避免的經濟衰退風險轉為上升。因此，交易員開始押注聯準會將在9月的下次央行會議上降息半個百分點，以避免經濟放緩。

第三股牽動市場力量是日圓走強，部分原因是日本央行在 7月31日意外決定升息15個基本點，基準利率上調至約0.25%。日圓升值自然會壓低日本股價，因為日立、索尼和豐田等日本最大的跨國公司都以外幣在海外賺取利潤。

不過，或許更重要的是與日圓疲軟和極端鴿派貨幣政策相關的熱門交易的平倉，兩者的結合使得廉價借入日圓、將收益轉換為美元並投資於美國公債成為可能。

報導最後指出，金價和銀行股的下跌是個不祥之兆。下週會更好還是更糟，則須觀察是否有大投資者決定拋售，不過，以最近的情勢來看，情況並不好。





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