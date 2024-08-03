英特爾市值蒸發1兆元、創50年最大跌幅 分析師：逼近生存問題

英特爾執行長季辛格宣佈裁員15%。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕英特爾2日股價暴跌26%，創1974年以來最大單日跌幅紀錄，市值蒸發逾300億美元（9781億台幣），加劇投資人對其追趕台積電與其他晶片製造商能力的質疑，伯恩斯坦（Bernstein ）分析師拉斯崗（Stacy Rasgon）說，「就我們的觀點，英特爾現在逼近生存問題」。

英特爾2日收盤價21.48美元，創2013年以來最低價，前一天，英特爾宣佈暫停發放股利，並裁員15%，以挹注成本高昂的轉型挑戰。拉斯崗說，相關措施加上補貼與夥伴貢獻，可能在2025年底為其資本負債表增加400億美元（1.3兆台幣）資金，他補充，「英特爾將（以某種形式）存活下來，繼續奮戰」。

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英特爾曾是全球晶片製造龍頭，「內建英特爾」的標記在1980年代與1990年代是個人電腦的重要行銷特點。英特爾與思科系統（Cisco Systems）、微軟、戴爾並稱dotcom時代的4騎士，2000年其市值近5000億美元（16.3兆台幣），達巔峰紀錄，也在同一年英特爾股價暴跌，然後從未完全恢復。

英特爾繼續在強大的個人電腦晶片領域上佔主導地位，但2007年蘋果iPhone與其他行動裝置的推出卻讓它措手不及，這些裝置需要的是功耗與價格較低的處理器。

如今英特爾市值約910億美元（3兆台幣），不到輝達的5%、約超微40%。目前至少有14位分析師調降英特爾的目標價至28美元。

Running Point Capital投資長舒爾曼（Michael Schulman）說，「過去數十年，英特爾一直是被遺忘的技術騎士之一，它從未超越2000年高點，並努力讓營收回到人工智慧（AI）革命前的水準」。

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