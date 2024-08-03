全球首家AI模特兒經紀公司 瞄準寂寞男

珍妮（Jenny）看起來像一位年輕、有吸引力的亞裔美國女性，不過她不是真人，而是一個AI生成模型。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧科技新時代下，AI「女朋友」可能成為孤獨寂寞男人的慰藉，新創網站公司看好潛在的龐大商機，積極開發軟體和內容推銷。

LushAI是一家新創公司，自稱是全球第一家人工智慧驅動的模特兒經紀公司，企圖與託管成人內容創作者而聞名的訂閱網站OnlyFans競爭。

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珍妮（Jenny）看起來像一位年輕、有吸引力的亞裔美國女性，喜歡在她的X帳戶上發布性感照片和標題。然而，事實上，珍妮不是一個真人，而是一個AI生成的模型，可以作為線上虛擬伴侶，陪伴線上客戶聊天，並提供大量的照片。

LushAI提供的服務，與組成OnlyFans的真人內容創作者基本相同，只不過由AI演算法提供支援的模特兒可以一年365天、每天24小時不眠不休地工作。想要跟AI模特兒交往，每月只要花費相當於10美元的以太坊加密貨幣，粉絲就可以在Lush Chat上存取照片、影片和私人聊天。

LushAI還提供社交媒體網站Kupidly，該網站被稱為獨家社交消息平台，用戶可以在其中與AI女朋友和其他模型人物聯繫和聊天。

LushAI的經營靈感源於男性孤獨感的上升，以及創造更真實的數位角色的生成式人AI人物。公司表示，這是一個尚未開發的需求，人工智慧將在未來幾年內與人類競爭，以滿足未來大量需求。

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