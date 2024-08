紐時記者爆料：微軟禁止年輕實習生 和比爾蓋茲單獨相處

微軟共同創辦人比爾蓋茲。(彭博)

〔財經頻道/綜合報導〕《紐約時報》(New York Times)記者達斯(Anupreeta Das) 在即將發表的新書中,爆料了微軟共同創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)的許多事蹟,其中更指控,蓋茲對待微軟的年輕實習生,就像「糖果店內的小孩」(形容對周圍的事物感到無比興奮)一樣,此舉迫使微軟管理層禁止實習生和蓋茲單獨相處。對此,蓋茲辦公室的代表在1份聲明中駁斥了相關指控。

《Dailymail》引述了達斯將在13日上市的新書《Billionaire, Nerd, Savior, King: Bill Gates and His Quest to Shape Our World》部分章節,書中描述了蓋茲和女性相處的私人細節,指控蓋茲的不忠,早就讓前妻梅琳達(Melinda French Gates)怒火中燒很久。

書中描述,蓋茲的日程表會出現一些出於無法解釋原因的「時段」,而蓋茲的保安團隊,甚至被梅琳達徹底整頓過,因為梅琳達認為保安團隊在「幫助」蓋茲,讓蓋茲能夠去到梅琳達不知道的地方。

書中更描述,蓋茲多次欺騙梅琳達,而蓋茲和微軟的年輕女性相處時,就像個「進到糖果店的孩子」,這導致年輕實習生被禁止和蓋茲單獨相處。

但據親眼目睹蓋茲向女性示好的人稱,蓋茲對待女性的方式「笨手笨腳」的。據微軟前高層說法,蓋茲沒有剝削女性,「據我所知,沒有任何人因和蓋茲上床,而得到任何好處」,並指出蓋茲並不是韋恩斯坦(Harvey Weinstein)。

書中還描述,蓋茲對前女友溫布拉德(Ann Winblad)念念不忘,而蓋茲還和梅琳達達成了「不尋常的協議」,蓋茲每年被允許獨自去溫布拉德的小屋,度過一個週末。

值得注意的是,梅琳達在1987年於微軟公司認識蓋茲,而當時的她擔任微軟的產品經理,因此嚴格上來說,蓋茲算是她的老闆,但直到1993年2人才訂婚,隔年舉行婚禮。但在這之前,溫布拉德被視為「未來的蓋茲夫人」,溫布拉德和蓋茲從1984年開始交往,他們一直約會到1987年。

而蓋茲和淫魔富商愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)的關係,成為梅琳達決定離婚的「最後一根稻草」,蓋茲和梅琳達2人在2021年宣布離婚。

針對書中的指控,蓋茲辦公室的代表在1份聲明中表示,達斯的書幾乎完全二手和三手傳聞,以及匿名消息來源,其中包含高度聳人聽聞的指控,以及徹頭徹尾的謊言,「無視我們辦公室多次向作者提供的實際記錄事實」。

聲明更稱,蓋茲先前曾對於見了愛潑斯坦表達深深的懊悔,因為蓋茲和愛潑斯坦的會面,只是為了討論慈善事業而已。

