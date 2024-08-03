紐時記者爆料：微軟禁止年輕實習生 和比爾蓋茲單獨相處

微軟共同創辦人比爾蓋茲。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《紐約時報》（New York Times）記者達斯（Anupreeta Das） 在即將發表的新書中，爆料了微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）的許多事蹟，其中更指控，蓋茲對待微軟的年輕實習生，就像「糖果店內的小孩」（形容對周圍的事物感到無比興奮）一樣，此舉迫使微軟管理層禁止實習生和蓋茲單獨相處。對此，蓋茲辦公室的代表在1份聲明中駁斥了相關指控。

《Dailymail》引述了達斯將在13日上市的新書《Billionaire, Nerd, Savior, King: Bill Gates and His Quest to Shape Our World》部分章節，書中描述了蓋茲和女性相處的私人細節，指控蓋茲的不忠，早就讓前妻梅琳達（Melinda French Gates）怒火中燒很久。

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書中描述，蓋茲的日程表會出現一些出於無法解釋原因的「時段」，而蓋茲的保安團隊，甚至被梅琳達徹底整頓過，因為梅琳達認為保安團隊在「幫助」蓋茲，讓蓋茲能夠去到梅琳達不知道的地方。

書中更描述，蓋茲多次欺騙梅琳達，而蓋茲和微軟的年輕女性相處時，就像個「進到糖果店的孩子」，這導致年輕實習生被禁止和蓋茲單獨相處。

但據親眼目睹蓋茲向女性示好的人稱，蓋茲對待女性的方式「笨手笨腳」的。據微軟前高層說法，蓋茲沒有剝削女性，「據我所知，沒有任何人因和蓋茲上床，而得到任何好處」，並指出蓋茲並不是韋恩斯坦（Harvey Weinstein）。

書中還描述，蓋茲對前女友溫布拉德（Ann Winblad）念念不忘，而蓋茲還和梅琳達達成了「不尋常的協議」，蓋茲每年被允許獨自去溫布拉德的小屋，度過一個週末。

值得注意的是，梅琳達在1987年於微軟公司認識蓋茲，而當時的她擔任微軟的產品經理，因此嚴格上來說，蓋茲算是她的老闆，但直到1993年2人才訂婚，隔年舉行婚禮。但在這之前，溫布拉德被視為「未來的蓋茲夫人」，溫布拉德和蓋茲從1984年開始交往，他們一直約會到1987年。

而蓋茲和淫魔富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關係，成為梅琳達決定離婚的「最後一根稻草」，蓋茲和梅琳達2人在2021年宣布離婚。

針對書中的指控，蓋茲辦公室的代表在1份聲明中表示，達斯的書幾乎完全二手和三手傳聞，以及匿名消息來源，其中包含高度聳人聽聞的指控，以及徹頭徹尾的謊言，「無視我們辦公室多次向作者提供的實際記錄事實」。

聲明更稱，蓋茲先前曾對於見了愛潑斯坦表達深深的懊悔，因為蓋茲和愛潑斯坦的會面，只是為了討論慈善事業而已。

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