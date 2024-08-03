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輝達新晶片驚傳缺陷、交付延3個月 大客戶「恐」慌了

2024/08/03 15:20

輝達傳出設計缺陷，即將推出的人工智慧晶片可能會推遲3個月或更長時間，影響Meta、Google和微軟等主要客戶。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達傳出設計缺陷，即將推出的人工智慧晶片可能會推遲3個月或更長時間，影響Meta、Google和微軟等主要客戶。

The Information報導，據一位不願透露姓名的微軟員工和另一位人士透露，輝達本周向微軟通報Blackwell系列中最先進的人工智慧晶片模型的延遲。輝達於3月推出Blackwell晶片系列，繼承其早期旗艦AI晶片Grace Hopper Superchip，旨在加速生成式AI應用。

彭博表示，因此，預計這些晶片要到2025年第1季才會大量出貨。 儘管有這些延遲，輝達發言人表示，產量預計將在今年晚些時候增加，但拒絕就與客戶的溝通發表評論。

微軟、谷Google、亞馬遜網路服務和Meta代表也拒絕對此事發表評論，台積電發言人也沒有回應置評請求。

晶片延遲發表的消息，加劇輝達當前持續存在的麻煩，因為該公司已經因潛在的反壟斷違規行為，遭到美國司法部的調查。

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