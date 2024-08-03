在Costco買床墊睡了5年成功退貨！ 他竟拿退款再買全新的

許多人對好市多（Costco）友善的退貨政策讚譽有加。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕許多人對好市多（Costco）友善的退貨政策讚譽有加，不過日前在美國發生的1宗事件卻引起了爭議。1對夫婦在 TikTok 上紀錄了他們到好市多的退貨狀況，他們將使用了5年的床墊拿去退貨，表示想測試「能夠退回在好市多買了幾年，但沒有收據的物品嗎？」結果最後他們成功退貨，並馬上用退款再買1個新的床墊，引發網友議論。

妻子在她的TikTok帳號「purrfectreads」紀錄了這段退貨過程，她在影片中寫著：「我們把用了5年的床墊退回好市多」，影片可見床墊被綁在車頂上開到好市多，緊接著被放在購物車上，然後推去退貨。

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purrfectreads在影片中透露，她對退貨感到緊張，不過好市多最終允許她們退貨，雖然他們沒有當時購買床墊的實體收據，但好市多可以透過會員卡，來查詢他們當初購買的紀錄。

在退貨完成後，purrfectreads驚呼：「我不敢相信他們接受了退貨。」好市多將退款以購物儲值卡的形式，退回給了這對夫婦，而這對夫婦隨後用該購物儲值卡，買了新的特大號床墊。

網友對於好市多是否應該給這對夫婦退貨，似乎看法不一。有網友質疑：「不舒服的話幾週就可以知道了，需要花5年嗎？」還有人酸說：「若商店開始改變退貨規則時，最先抱怨就是這種人。」更有網友怒嗆：「退回一張用了5年的臭床墊有什麼值得驕傲的？」

purrfectreads試圖澄清狀況，表示該張床墊有10年保固，還有些網友似乎受到鼓勵，表示也將嘗試去好市多退貨，引發熱烈討論。

根據好市多規定，好市多有「百分百保證顧客滿意」的退貨政策，除個別商品外，如電子產品必須在收到商品起90天內辦理退貨、1克拉或以上的鑽石，則需要原始證書，並完成鑑定確認真偽後才可退貨等。

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