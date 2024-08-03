能源巨頭不再忍了！雪佛龍將搬離加州 曝光「最後稻草」

美國能源巨頭雪佛龍（Chevron）週五（2日）宣布，將把公司總部從加州遷出到德州，。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國能源巨頭雪佛龍（Chevron）週五（2日）宣布，將把公司總部從加州遷出到德州，結束了該公司在加州140多年來的歷史。雪佛龍對此表示，加州的能源政策使商業環境惡化，產生了成本提高、投資受阻等狀況。

《華爾街日報》報導，雪佛龍週五表示，擬把全球總部搬到德州休士頓，雪佛龍在休士頓建立了有著約7000名員工的據點，一部分員工是來自搬離加州的高階主管和白領員工。

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雪佛龍執行長沃斯（Mike Wirth）表示：「我們認為加州的許多政策會提高成本、傷害消費者、阻礙投資，最終我們認為，這對於加州經濟和消費者來說，都是沒有好處的。」

加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）在去年對雪佛龍、埃克森美孚（Exxon Mobil ）和殼牌（Shell）等石油巨頭提起訴訟，指控它們在化石燃料和氣候變化問題上欺騙公眾，追究其氣候變遷責任。

沃斯稱，氣候問題是個全球性問題，最好透過國家和全球政策來解決，而不是透過法院。

據知情人士透露，雪佛龍的一些領導高層，長期以來一直希望將公司總部遷至德州，可是卻不斷推遲，主因在於該公司在加州的悠久歷史，以及在加州的資產。

雪佛龍的前身太平洋海岸石油公司（Pacific Coast Oil）於1879年在加州灣區成立。另外，雪佛龍今年1月表示，將提列資產減損40億美元，其中大部分位於加州，主因是加州存在監管挑戰，

雪佛龍表示，執行長沃斯和副董事長尼爾森（Mark Nelson）將於2024年底前搬至休士頓，目前在加州聖拉蒙（San Ramon）的2000名員工也有一部分會搬到休士頓，而其它公司營運部門也將於未來5年內慢慢搬移，未來僅有加州聖拉蒙業務的員工，會留在聖拉蒙。

雪佛龍並非唯一把公司總部從加州遷出到德州的大型企業，富豪馬斯克（Elon Musk）已在7月宣布，將把太空探索技術公司（SpaceX）以及社交媒體X平台的總部，從加州遷往德州，而早在幾年前，馬斯克就已經將特斯拉（Tesla）主要總部遷至德州。

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