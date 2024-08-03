賀錦麗接棒參選苦主？川普身家縮水近300億元 集團股價狂崩原因曝

自賀錦麗（Kamala Harris）成為民主黨總統推定候選人後，川普（Donald Trump）身價大幅縮水9億美元。（法新社，本報合成）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）接棒，成為民主黨總統推定候選人後，前總統川普（Donald Trump）旗下的媒體公司「川普媒體與技術集團」（Trump Media & Technology Group），股價慘崩23%，連帶使他身價大幅縮水9億美元（約293億台幣）。

《CNN》報導，至7月19日，也就是拜登（Joe Biden）總統宣布退選，並支持賀錦麗競選前最後1個交易日，「川普媒體與技術集團」的股份原本高於40億美元（約1304億），後來降至約31億美元（約1010億），縮水了9億美元。

請繼續往下閱讀...

自3月下旬上市以來，「川普媒體與技術集團」的股價經濟了機端的動盪，而在拜登6月災難性的辯論表現之後，川普媒體的股價短暫上漲，上個月，川普在賓州遭遇暗殺未遂後，該股再次飆升。

專家表示表示，川普媒體相當於一支迷因股票（meme stocks），其交易依賴的是炒作和勢頭，而不是基本盤。

同時，川普的社群平台「真相社交」（Truth Social）也正努力地擴增用戶，不過有專家指出，川普公司的價值被嚴重高估，因為它的收入很少，而且真相社交在社群媒體領域仍然是1個很小平台。

川普是「川普媒體與技術集團」領導人，擔任董事長，擁有1億1475萬股，也是真相社交上最受歡迎的用戶。彭博社估計，川普淨資產約為59億美元（約1923億），即使在最近的拋售潮之後，川普媒體的估值仍為51億美元（約1662億）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法