狂拋9.5萬張！外資賣超冠軍是「這檔ETF」 股民哀：自救會無法解散了

外資週五無情賣超台股966.59億元，創史上最大單日賣超。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週五（2日）重挫超過千點，外資更創下史上單日最大賣超，值得注意的是，週五遭外資大賣的前10檔個股中，有5檔為ETF，其中最受小資族關注的ETF「元大台灣價值高息」（00940）成為外資賣超冠軍，週五被外資狂賣9萬5118張，當天下跌2.33%，收在9.63元。有網友就在臉書社團「00940自救會」說：看來自救會，有很長很長一段時間不會解散了，還有人稱要改成求救會。

美國最新經濟數據引發經濟「硬著陸」疑慮，加上中東緊張局勢升溫，美國科技股重挫，外資週五無情賣超台股966.59億元，創史上最大單日賣超，週五電子權值股全面倒地，加權指數終場收21638.09點、狂瀉1004.01點、重挫4.43％，創史上最大跌點。

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統計外資週五賣超的前10大個股，依序是元大台灣價值高息、鴻海（2317）、復華台灣科技優息（00929）、國泰永續高股息（00878）、台積電（2330）、臺企銀（2834）、群益台灣精選高息（00919）、欣興（3037）、中信金（2891）、台新日本半導體（00951）。而外資賣超前10大個股中，有5檔為ETF。

元大台灣價值高息獲外資賣超9萬5118張，成為週五外資當日賣超冠軍，鴻海則獲外資賣超7萬1406張位居第2大，接下來依序為賣超復華台灣科技優息5萬6966張，國泰永續高股息4萬6209張，台積電4萬3220張。

另外，外資賣超臺企銀2萬9561張、群益台灣精選高息2萬7855張、欣興2萬2099張、中信金2萬1097張、台新日本半導體2萬149張。

面對00940週五大跌，有網友就在臉書社團「00940自救會」說：看來自救會，有很長很長一段時間不會解散了。其他人則稱：「8塊改求救會」、「 8塊以下改法會」、「會不會就此解散不了？」

面對00940週五大跌，有網友就在臉書社團「00940自救會」稱：看來自救會，有很長很長一段時間不會解散了。（圖擷取自臉書）

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