亞洲股市崩潰「刷紀錄」！黑色星期五大屠殺 科技股慘成「重災區」

亞洲股市週五（2日）哀鴻遍野。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國股市1日下跌，加上美國重量級企業財報表現不佳，以及日本央行進一步升息，亞洲股市週五（2日）一片「綠」，慘遭黑色星期五股災肆虐，其中又以科技股最為慘烈，成為這波股災的重災區。MSCI亞太指數一度重摔3％，為2022年6月最大單日跌幅。在主要股市方面，台股2日收盤下跌1004.01點、跌幅4.43%，創史上第一大跌點；日股崩跌2216點、或5.81%，創下史上第二大跌點；韓股亦跌逾3%，寫下2020年8月20日以來最大單日跌幅。

《彭博》報導，隨著投資格局改變，交易者正規避風險。由於日本央行進一步升息的前景支撐日圓，從而打擊日本出口商的股價，日股近幾日股價慘跌。另外美國科技巨頭令人失望的財報，冷卻了投資者對人工智慧的樂觀情緒，引發亞洲晶片股的崩潰。

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台灣2日大盤指數一瀉千里，暴跌1004.01點，收21638.09點，成交量5135億元，創史上第1大跌點；日本方面，終場跌2216點，或5.81%，創史上第2大跌點，摜破36000點。

至於南韓綜合指數開盤以2719.39點開出，跌58.29點，或2.09%，以2719.39點開出，指數亦開低走低，盤中盤及2666.4點，跌111.28點，或4%，終場收2676.19點，跌101.49點，或3.65%。

此外，香港、中國、新加坡、曼谷、馬尼拉和雅加達等股市都全數收黑。

週五亞洲科技股哀鴻遍野，台灣方面，台積電週五股價狂跌5.94%、或57元，收903元，創今年第2大跌幅；鴻海（2317）下跌7.90%、或16元，收186.5元；聯發科（2454）下跌7.63%、或90元，報1090元；廣達（2382）下跌7.96%、或23元，收266元。

而受到英特爾財報表現欠佳，日本晶片製造商東京威力科創週五股價創狂瀉近12％、晶片設備製造商Lasertec慘跌10.81％、韓國SK海力士（SK Hynix）跌幅超過1成、三星（Samsumg）下跌4.1％、韓美半導體暴跌超過9％。

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