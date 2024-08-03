英特爾大崩盤！他爆和台積電兩樣情 賣1片晶圓就賠錢「慘不忍睹」

晶片大廠英特爾（Intel）因第2季獲利大幅衰退，又宣布裁員15％、削減營運和資本支出，股價週四、週五慘崩。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國科技股陸續公布最新財報。晶片大廠英特爾（Intel）因第2季獲利大幅衰退，又宣布裁員15％、削減營運和資本支出，股價週四、週五慘崩。知名半導體分析師陸行之發文表示「真的可以用慘不忍睹來形容」，並表示英特爾每賣1片晶圓就賠6550美元（約新台幣21萬元），比起台積電（2330）每賣1片賺4350美元（約新台幣14萬元），爆雷的財報也讓他提出3大疑問，若出價1美元，有人敢買英特爾製造部門？美國政府要怎麼救？董事會何時才會發現找錯人？

英特爾週五股價跌26.06%、或7.57美元，收21.48美元。

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英特爾公布截至6月底為止的第2季財務數據，營收為128.3億美元（約新台幣4183億元），年減1％，遜於分析師預期，淨虧損16.1億美元（約新台幣542億元），或每股虧損38美分，毛利率則年減1.1個百分點，來到38.7％，遠不及分析師預期的43.6％。

本季營收預估會落在125億至135億美元（約新台幣4075億元至4401億元），遠不及分析師預期的143.8億美元（約新台幣4688億元），預估調整後每股淨虧損3美分，亦大幅遜於分析師預期的每股獲利31美分，毛利率則預料將落在38％，低於分析師預期的45.5％。

陸行之在臉書發文，真的可以用「慘不忍睹」來形容英特爾的財務數字及財測指引，三季度營收指引季增1％，低於超微（AMD）的10-20％，低於MPS的16-20%，毛利率及虧損預期都比市場預期差了一大截，二季度數據中心營收維持在30.4億美元，季增1％、年減3％，估計三季度超微的數據中心營收就會首次超過英特爾成為第2名，且英特爾數據中心營業利潤率也只有9％，低於超微的26％，更不用說輝達的65至70％了。

至於英特爾第2季晶圓代工營收季減2%，年增4%，虧損擴大到28.3億美元，陸行之分析，這相當於每處理／賣一片價值10000美元（約新台幣32萬元）的晶圓，就要虧損6550美元，換算成All In製造成本，每片晶圓高達1萬6550美元（約新台幣53萬元）。

對比台積電，每處理／賣一片價值10000美元的晶圓，就能賺到4350美元，代表其All In製造成本約為5650美元。

由於英特爾財報數字實在太難看，宣布裁員15%，約1.5萬人，預期主要影響製造部門員工；而資本支出也由原先預估的250億美元（約新台幣8150億元）至270億美元（約新台幣8803億元），下修至200億美元（約新台幣6520億元）至230億美元（約新台幣7498億元），並從今年第四季開始暫停支付股息。

對此陸行之也透露心中3個疑問：1、英特爾目前狀況不佳，若要出售扶不起的製造部門，出價1美元，不知道有沒有公司敢接盤，當初還拉了一堆創投下水。

2、美國政府要如何拯救英特爾，是否採取提高關稅、增加補貼等措施。3、英特爾董事會何時會意識到聘請了不適任的領導人？

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