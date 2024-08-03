IMF救中國房市！提1兆美元方案卻遭拒 當局理由曝光

中國房地產危機持續延燒，拖累了中國經濟增長。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國房地產危機持續延燒，拖累了中國經濟增長，外媒爆出，國際貨幣基金組織（IMF）曾向中國政府提出，可動用中央政府資金，來完成未完工住房項目的建議，估計該項方案的成本總額將接近1兆美元（約33.08兆元新台幣），不過這番建議卻被中國政府拒絕，理由是可能會產生「道德風險」。

《彭博》報導，IMF週五（2日）發布對中國的年度評估報告，呼籲中國政府應該採用「一次性方案」，來完成和交付預售屋或賠償購屋者，報告認為，這項一次性方案的成本，相當於中國國內生產總值（GDP）的5.5%。

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《彭博》以中國2023年GDP來估算，這一數字將接近1兆美元。不過中國政府的回應，幾乎完全拒絕了這一建議。

IMF中國執行董事張正鑫在回覆中稱，「中央政府直接提供財政資金支持是不合適的，因為這可能導致對未來政府救助的預期，進一步產生道德風險。」

張正鑫在回覆中稱：我們認為，在完成和交付這些單位時，我們應該繼續應用市場化和法治化的原則。

報導稱，IMF的評估暗示了中國所面臨挑戰的規模，因為中國歷經了長期的房地產低迷，但仍不願採取大規模的財政刺激措施，或延長市場的生命線。IMF稱，在5月底和中國官員的討論結束後，於7月撰寫了該份報告。

法國興業銀行（Societe Generale SA）大中華區經濟學家Michelle Lam表示，張正鑫的言論「有些令人失望」。她認為，如果形勢繼續惡化，中國政府最終將需要改變做法，加大對房地產市場的政策支持。

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