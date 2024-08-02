美就業市場持續降溫 Fed下月降息2碼機率約70％

美國7月非農業新增就業人口遠低於預期，失業率升至近3年來最高，時薪增幅也創3年來最低，顯示美國就業市場持續降溫，美國聯準會9月降息2碼的機率約70％。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國7月非農業新增就業人口遠低於預期，失業率升至近3年來最高，時薪增幅也創3年來最低，顯示美國就業市場持續降溫，市場押注美國聯準會（Fed）9月降息2碼（0.5個百分點）的機率約70％。

美國勞工統計局表示，7月非農業新增就業人口達11.4萬人，低於市場預估的17.5萬人，以及6月的20.6萬人，更遠低於過去12個月的平均21.5萬人。

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7月失業率由6月的4.1%升至4.3%，創2021年10月以來最高；7月時薪年增幅由6月的3.9%放緩至3.6%，月增幅由0.3%降至0.2%。

上述數字顯示，美國經濟正進一步放緩。美國勞工部的最新數據顯示，截至7月27日為止的1週，初次申領失業救濟金人數達24.9萬人，高於前週的23.5萬人，創下2023年8月以來人數最多。

美國勞工布先前公布的職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）也顯示，企業開出的職位空缺略為減少，僱用人數下降，自願離職人數減至2020年1月以來最低，顯示勞動對就業市場前景的信心下滑。

人事顧問業者萬寶華（Manpower Group）總裁法蘭奇維茲（Becky Frankiewicz）表示：「美國各地的氣溫也許炎熱，但就業市場未見熱浪。由於就業市場全面降溫，我們已流失了大部分從今年第1季以來新增的非農業就業人數。」美國就業市場降溫，雖然讓市場更加篤定Fed最快會在9月降息，但美股隨後出現沉重賣壓，因擔憂Fed可能等太久才開始降息。

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