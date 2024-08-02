Uber Eats吃熊貓 跨黨派立委籲訂專法限制抽成

「Uber Eats吃熊貓行不行」論壇邀請立委、學者專家和業界人士參與。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕Uber Eats要砸9.5億美元的天價併購台灣foodpanda，目前公平會還在審查中，各界關注這樁老二吃下老大的併購，是否會損害消費者、外送員、商家等三方權益。跨黨派立委和法律專家今天都表示，不論併購案審查結果如何，台灣都應訂定專法對抽成比例進行規範，以維護市場公平競爭。

當代法律雜誌今天舉辦「Uber Eats吃熊貓行不行？」論壇，邀請立委、學者專家和業界人士參與，探討平台經濟與法律監管之間的平衡。

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民進黨立委鍾佳濱表示，不論公平會是否通過併購案，政府都應該對各方公平交易的市場秩序作出規劃，他認為「外送平台」與政府高度監管的「有線電視」經營模式有相似性：外送平台也大量使用公共基礎設施，例如網路、公共道路等，因此政府有管制的基礎；再加上進入門檻高，外送平台市場有自然獨佔的傾向，建議政府介入、訂定合理運費，以及揭露定型化契約保障外送員權益。

國民黨立委王鴻薇指出，外送平台曾片面提高平台費，導致大量店家和消費者的投訴，在這種情況下，如何保障消費者、外送員及店家的權益，成為當務之急，她呼籲應制定專法，對平台費用的上調和抽成比例進行規範，以確保市場的公平競爭。

民眾黨立委黃珊珊指出，外送平台在疫情期間逆勢成長，成為不可忽視的重要產業，但合併後的市場壟斷，將使消費者和店家失去選擇的空間。她也建議應訂立專法，對抽成比例、消費爭議平台的責任以及外送員的權益進行規範，以確保市場的公平競爭。

前公平會委員陳榮隆從平台經濟的角度出發，指出平台合併後，消費者、店家和外送員的權益可能受到影響。他表示，外送平台的合併將可能帶來壟斷，對整體經濟利益產生不利影響，應該對外送平台的運營模式進行深入研究，確保各方利益的平衡，並呼籲制定專法以解決相關問題。

政大法律學院特聘教授王立達指出，考量消費者不同的使用情境，應將外送平台及向餐廳直接訂餐劃分為不同市場，在此情形下，Uber Eats和foodpanda合併後的市場占有率將超過8成，可能導致市場壟斷，減少競爭，自整體經濟利益觀察，2平台合併效益有限，且foodpanda日前也表示目前經營狀況良好，無需漲價以提升獲利，結合似乎非唯一的選擇。

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