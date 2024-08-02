輝達競爭者、AI晶片製造商Cerebras 申請上市時間曝光

Cerebras Systems預定最快10月啟動首次公開發行。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕據知情人士透露，輝達的競爭者、人工智慧晶片製造後起之秀Cerebras Systems預定最快10月啟動首次公開發行，Cerebras是一家生產針對人工智慧用途進行優化的半導體新創公司。

這家矽谷公司已將巴克萊銀行納入參與此交易的銀行陣容。根據彭博報導，Cerebras選擇花旗集團為牽頭銀行，並已向美國證券交易委員會秘密提交上市申請。

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知情人士表示，審議仍在進行中，發行細節可能會發生變化，並可能增加更多銀行。Cerebras 和巴克萊銀行的代表拒絕置評。

The Information早前報導，Cerebras秘密提交首次公開發行申請，意味著旨在從輝達手中搶走市占，正在為進軍資本市場做準備。根據Prime Unicorn Index 分享的文件顯示，今年6月初Cerebras授權的新股價格為每股14.66美元，這比其2021年F輪融資時每股27.74美元的價格大幅降低。新的股票授權表明，Cerebras目前估值約為25億美元。

Cerebras的現有投資者包括Altimeter Capital、Benchmark Capital 和 Coatue Management。

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