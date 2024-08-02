賀「麟洋配」奧運羽球晉級金牌戰 萊爾富咖啡買一送一

賀台灣羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋今晚在巴黎奧運羽球男雙賽事晉級金牌戰，萊爾富即日起至8月3日23:59率先推出Hi café大杯系列的美式、拿鐵咖啡買一送一。（萊爾富提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕賀台灣羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋今晚在巴黎奧運羽球男雙賽事晉級金牌戰，萊爾富即日起至8月3日23:59率先推出Hi café大杯系列的美式、拿鐵咖啡買一送一。

大杯冰美式（原單件售價45元）、拿鐵咖啡（原單件售價55元），可冰/熱任選，享同品項買1送1，還有夏日消暑必備的濃巧脆脆雪糕/焦糖脆脆雪糕（原單件售價40元）也享任選買1送1優惠。

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萊爾富也於即日起至8月12日在擁有252萬好友數的「Hi Life 萊爾富」LINE官方帳號推出「奪牌加碼抽」扭蛋遊戲，每名帳號限抽乙次。

就有機會免費獲得Niseko北海道牛奶巧酥雪糕活動序號乙個（限量100名，送完為止），萊爾富將於8月12日後透過「Hi Life 萊爾富」LINE官方帳號後派給中獎者活動序號乙個。

中獎者須將該組活動序號透過Hi-Life VIP APP內的「序號掃描」專區，以「手動輸入」活動商品兌換序號，該商品即會出現在Hi-Life VIP APP內的「我的東西」→「優惠券」→「折價券」內。

該商品須於2024年9月17日23:59前兌換，逾期視同放棄資格，恕不補發。

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