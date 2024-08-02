晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

賀「麟洋配」奧運羽球晉級金牌戰 萊爾富咖啡買一送一

2024/08/02 21:29

賀台灣羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋今晚在巴黎奧運羽球男雙賽事晉級金牌戰，萊爾富即日起至8月3日23:59率先推出Hi café大杯系列的美式、拿鐵咖啡買一送一。（萊爾富提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕賀台灣羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋今晚在巴黎奧運羽球男雙賽事晉級金牌戰，萊爾富即日起至8月3日23:59率先推出Hi café大杯系列的美式、拿鐵咖啡買一送一。

大杯冰美式（原單件售價45元）、拿鐵咖啡（原單件售價55元），可冰/熱任選，享同品項買1送1，還有夏日消暑必備的濃巧脆脆雪糕/焦糖脆脆雪糕（原單件售價40元）也享任選買1送1優惠。

萊爾富也於即日起至8月12日在擁有252萬好友數的「Hi Life 萊爾富」LINE官方帳號推出「奪牌加碼抽」扭蛋遊戲，每名帳號限抽乙次。

就有機會免費獲得Niseko北海道牛奶巧酥雪糕活動序號乙個（限量100名，送完為止），萊爾富將於8月12日後透過「Hi Life 萊爾富」LINE官方帳號後派給中獎者活動序號乙個。

中獎者須將該組活動序號透過Hi-Life VIP APP內的「序號掃描」專區，以「手動輸入」活動商品兌換序號，該商品即會出現在Hi-Life VIP APP內的「我的東西」→「優惠券」→「折價券」內。

該商品須於2024年9月17日23:59前兌換，逾期視同放棄資格，恕不補發。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財