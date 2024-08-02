台股崩跌千點 金管會強調密切關注國際市場變化

台股崩跌千點，金管會今天新聞稿卻通篇未提出基本面佳，官員澄清，數字已經說明一切，無須刻意提起。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股今日收盤指數21638.09點，下跌1004.01點，跌幅4.43%；金管會證期局發出新聞稿，強調今年截至8/1，台股漲幅達26.27%，仍優於國際股市表現，上市櫃公司獲利良好，但卻罕見未提「基本面尚稱穩健」，僅強調將密切關注國際金融市場變化。

對此，證期局副局長高晶萍說明，這次新聞稿沒有出現「基本面良好」等字眼，是因為我們已經忠實呈現相關數字，未來無須再用相關字眼形容；尤其，站在證券主管機關立場，不宜對台股變化提出評論或預測，並非覺得「基本面有變而刻意不提」或是「忘了提起」。

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回顧過去，每逢股市重挫大跌，金管會出面信心喊話，今年以來，最大的重點就是放在「基本面尚稱穩健」，但也常常被網友酸，主管機關每次又端出「基本麵」（基本面）。

對此，高晶萍強調，例如：上市櫃公司獲利創史上次高，這些都是真真實實的基本面數字，我們也不對股市進行預測，只是把數字清楚揭露給社會大眾。

根據證期局統計，美股前一營業日受製造業數據不佳、輝達重挫逾6%並帶動科技股下跌等影響，美國四大指數下跌，受此影響，台股收盤下跌1004.01點，跌幅4.43%，同時段日本跌5.31%，韓國跌3.60 %，香港跌2.37%，新加坡跌1.01%，上海跌0.51%。

若以今年今年以來股市走勢，證期局表示，今年截至8/1止，台股漲幅26.27%，相較日本漲幅13.93%、新加坡漲幅5.54%、韓國漲幅4.61%、香港漲幅1.51%、上海跌幅1.43%、深圳跌幅8.94%、美國道瓊漲幅7.05%。

今年截至6月底本益比約24.40倍，現金殖利率達2.34% （加計股票股利為2.44%），國內上市櫃公司截至113年6月底累計營收約20.03兆元，較去年同期增加10.23%，為歷年同期次高。

另外，今年截至8月1日止，台股集中市場日均成交量約4408億元，相較去年同期增加62.92%；今年以來股市走勢 擔保維持率數字：截至8月1日，信用交易之整戶擔保維持率為170.33%。至於外資借券賣出占交易量比率，外資借券賣出成交值占市場成交值比率於8/1為2.89%。

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