輝達遭美調查 涉對客戶施壓抬價、反壟斷烏雲罩頂

美國司法部人員正調查如果客戶想從超微等競爭對手購買人工智慧晶片，輝達是否會向客戶收取更高的產品價格。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國司法部正在調查有關輝達遭投訴的反壟斷行為。根據《The Information》報導，輝達涉嫌濫用在人工智慧晶片領域的市場主導地位，變相要求客戶購買輝達產品。

美國司法部已聯繫超微等競爭對手，並根據週四發布的報告，收集有關業界投訴的資訊。

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報導稱，調查人員正調查如果客戶想從超微等競爭對手購買人工智慧晶片，輝達是否會向客戶收取更高的產品價格。根據報導，司法部也正調查輝達是否向客戶施壓，要求他們購買額外的產品，例如將伺服器綁在一起販售的傳輸線產品。

此外，美國司法部已開始對輝達收購Run:ai展開調查，Run:ai是一家為人工智慧工作負載提供編排工具的以色列新創公司。輝達早在4月就宣布收購Run:ai，據說這筆交易的價值約為7億美元。

也有報導表明，美國司法部也在調查有關輝達濫用其用於AI模型訓練的GPU加速器市場主導地位指控。目前尚不清楚這是否會構成第二次可能單獨的調查。

CNBC聯繫輝達和司法部時，並未獲得立即發表評論。由於全球半導體股遭到拋售，輝達股價在盤前交易下跌3.5% 。

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