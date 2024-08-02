工業區受損嚴重 卓揆：上天給的考題 比照農損原則

卓榮泰在陳其邁等人陪同下，視察仁武產業園區災後復原情形。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕行政院長卓榮泰今（2）日視察仁武產業園區災後復原，他表示，已請經濟部研擬針對商家、工業區補助方案，要求比照農損「從速認定、簡化流程、補償到位」原則，同時也會加強今年應急、未來常態性計畫性建設，他說，這是上天給的考題，我們要通過。

卓榮泰在高雄市長陳其邁陪同下視察仁武產業園區西惠、長春受災廠家，經濟部簡報時指出，仁武產業園區受影響廠商家數計36家，停電34家，已復電31家，剩下3家未復電，尚有20家未復工，累計災損初估約3億6千餘萬元，部份廠商尚在評估中，預計災損金額還會上升。

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卓榮泰指出，現行制度中對淹水住家有稍微補助，但商家、工廠沒有，經濟部有一些協助辦法，但現行補助行之多年，受害人民會覺得稍有不足，希望能再優化，為了讓小商店得到政府相關協助，已請經濟部研擬給予延長償還年限，2.72%的貸款利率能再下降。

他說，這也應該適用於工業區，貸款金額上限只要能提出損失證明，需要得到資金運用，都有相關協助，會盡速提出可行方案，依「從速認定、簡化流程、補償到位」原則，以彌補企業損失，

卓榮泰說，今年應急部分，後勁溪拓寬正持續進行，將嘗試將把工業區的水引到後勁溪，雖不能保證大雨會不會再來，但得保證雨來了須降低受害程度。

他表示，相關補助、交通工程復建、水利應急處理，今年可以用災害準備金或第二預備金；至於較不急迫的大型結構性、計畫性工程，若不夠的話可以再檢討，可以從明年總預算或剩下不多的前瞻計畫預算挪出來做治水防洪及交通建設。

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