任天堂首季營業利潤暴跌71％ 遠低於預期

任天堂在今年首季不論主機還是遊戲方面的銷量皆出現大跌。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本遊戲機大廠任天堂公布最新財報，截至今年6月的第一季營收下跌46.5%至2466.4億日圓（約台幣542.6億元），低於市場預期的2896.1億日圓（約台幣637億元），營業利潤暴跌71%至545億日圓（約台幣119.9億元），遠低於市場預期的937億日圓。

外媒報導，任天堂表示，旗下產品「Nintendo Switch」自2017年發售至今，生命周期已處尾聲，在今年首季不論主機還是遊戲方面的銷量皆出現大跌，其中，本季主機銷量大跌46%至210萬台，遊戲銷量亦跌41%至3064萬份。

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不過，任天堂解釋，由於去年同期因《撒爾達傳說：王國之淚》推出而產生較高的銷售量，若與前一季度（1月至3月）比較，任天堂上季主機銷量為季增7%。

雖然首季財報不佳，淨利潤與去年同期相比，暴減55%至809.5億日圓（約台幣178億元），但任天堂仍維持全年財測，即2025會計年淨利潤達3000億日圓（約台幣660億元），另外，旗下遊戲主機全年銷量為1350萬台，遊戲軟體銷量達1.65億份。

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