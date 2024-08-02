華新Q2優於Q1 下半年電線電纜事業獨強

華新麗華下午舉行法說會。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕華新麗華（1605）2日下午舉行法說會，資源、不銹鋼、電線電纜第2季營收均優於第1季，帶動毛利率回升到8.6%；華新總經理潘文虎針對第3季釋出展望，電線電纜獨強，下半年優於上半年，不銹鋼因歐美暑休淡季不明朗、資源事業則有待觀察。

華新指出，不銹鋼第二季價、量回升，電線電纜第二季沒有春節因素，出貨回歸正常，且銅價上升，另外，資源事業因手中握有第一季低價庫存等，整體營收表現都較第一季好。

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華新上半年營收約888.63 億元，營業毛利為68.25 億元，營業利益約22.3億元，合計稅後純益為新台幣 31.17億元，每股純益0.77元。

展望第三季，華新說明，不銹鋼事業因歐美暑休是傳統淡季；台灣鹽水廠受到水災影響，影響不大，但設備需要檢修，出貨遞延到9月或10月；中國需求偏弱，但江蘇德龍申請破產，整體供給降低，第三季展望尚不明朗。

資源事業方面，第三季初因倫鎳價格表現趨弱，鎳礦供應受印尼雨季提早影響，且印尼政府限縮管制鎳礦，成本上漲，但因江蘇德龍申請破產及澳洲鎳礦商關廠，市場供需重新整合，展望有待觀察。

潘文虎提到，因台電強韌電網計畫持續加大力道，建築及工業建廠需求持續增加，電纜事業下半年優於上半年。

華新執行副總經理陳震強也補充，因應未來課徵碳稅，華新主要採購廢不銹鋼，碳排會較低，比例上廢不銹鋼7成、鎳生鐵約3成；而在印尼生產的鎳生鐵主要賣給當地不銹鋼廠，台灣、歐洲廠都是採購廢不銹鋼居多。

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