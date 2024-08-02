外資賣股後熱錢未完全匯出 台幣貶5.5分收32.817元

台股崩跌逾千點！新台幣貶5.5分，收32.817元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美科技股重挫，引爆台股殺機，大盤指數崩跌上千點，為史上首見，新台幣兌美元匯率盤中一度重貶逾1角，惟外資賣股後熱錢並未完全匯出，加上央行尾盤調節，最後收在32.817元、貶5.5分，匯價結束連3升，成交量24.92億美元。

本週新台幣升值1.4分或0.04%，週線意外翻紅。不過相較於日圓、韓元以及人民幣的升幅，台幣仍然是最弱亞幣。

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匯銀主管表示，也因為台幣近期表現相對弱勢，央行陸續也加強調節力道，使台幣今日貶值幅度並未失控，不過外資大砍台股966.59億元，並未完全匯出，若今晚美股續崩，不排除下週一外資匯出力道會相當驚人，但是因為市場預期聯準會9月即將降息，10年期美債殖利率跌破4%，也可留意投、壽險海外投資獲利所得是否匯回，台幣32字頭能否守住仍有挑戰。

聯準會主席鮑爾暗示只要通膨如預期下滑，經濟與就業維持穩定，9月就會降息，一度帶動全球股市大漲，惟美昨日公布幾大經濟數據「難看」，投資人擔憂週五將發布的就業報告恐進一步出現疲軟跡象，美股四大指數全數收黑，科技股成重災區，台積電ADR重摔4.6%。

受到美股連動台股跌1004.01點，收在21638.09點，22000點宣告失守，三大法人合計賣超1231.59億元，其中，外資賣超966.59億元。

新台幣匯價一早以32.76元開出，為今日最高價，盤中最低下殺至32.887元，重貶1.25角，尾盤央行進場調節，貶幅收斂。

根據央行公布4點匯價，美元指數今日小跌0.05%，亞幣漲跌互見，其中，日圓勁揚0.44%、人民幣升值0.4%、新幣升0.33%；台幣貶值0.17%、韓元貶0.26%。

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