科技創新結合環保 杜拜擬打造全球最「綠」高速公路

2023年11月12日，人們在一年一度的杜拜單車活動中沿著Sheikh Zayed highway 騎行。（美聯社）















〔即時新聞／綜合報導〕杜拜不僅擁有全球最高的建築、最深的泳池和最高的酒店，現在還希望在城市設計中再增添另一項傲人的成就：全球「最綠」的高速公路。

據《CNN》報導，城市設計公司URB（Urban Robotics and Buildings）近日公開了約64公里長的高速公路道路設計，計劃將杜拜主要交通幹道之一的扎耶德路（Sheikh Mohammed Bin Zayed Road）轉變為一條「綠色走廊」，配備自主太陽能發電無軌電車還有智慧交通管理系統。URB創辦人兼城市規劃設計師巴赫里安（Baharash Bagherian）表示，這一項目將會使城市變的更加「以人為本」。

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「杜拜正在迅速擴張，預計到2040年人口將幾乎翻倍至800萬。」巴赫里安在接受CNN郵件訪問時說：「這一人口成長速度使得我們需要在當前和未來的挑戰上發揮創意和創新」。

這條自主太陽能電力無軌電車只是綠色公路計劃的一部分，除此之外，電車路線上方將增設綠地、公園和天橋，以提升城市各地的連結和便利性。巴赫里安也預計在軌道中嵌入了300兆瓦的太陽能電池板及儲能系統，為電車提供穩定電力，並估計為13萬個家庭提供乾淨的再生能源。

URB的設計不僅僅是城市規劃的創新，還彰顯了杜拜在全球創新領域的前瞻性。隨著綠色走廊計劃和其他未來城市設計的提出，杜拜有望成為全球環保和創新結合的前衛科技中心。

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