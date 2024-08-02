鴻海淪史上第1跌點下冤魂！3巨頭聯手砍逾8.6萬張 陷185元保衛戰

鴻海淪史上第1跌點下冤魂！3巨頭聯手砍逾8.6萬張，暴量摜殺陷185元保衛戰（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在三大法人今（2日）賣超1231.59億元，台股暴跌1004點，史上第1大跌點，收21638點，而頭號冤魂則是鴻海，在三大法人同步砍出，倒貨逾8.66萬張，全殺進第1大，鴻海股價重挫，一度觸及185.5元，終場收186.5元，跌4.44%，成交量暴出17.7萬張，成為法人刀下冤魂。

外資今賣超鴻海7.1萬張，而自營商亦賣了1.3萬張，至於投信則賣2188張，全殺進三大法人賣超之冠。

請繼續往下閱讀...

外資今賣超前10大個股，依序為鴻海（2317）7萬1405張、台積電（2330）4萬3219張、臺企銀（2834）2萬9561張、欣興（3037）2萬2098張、中信金（2891）2萬1097張、廣達（2382）1萬5554張、中工（2515）1萬4463張、潤泰新（9945）1萬1363張、華航（2610）9621張、友達（2409）8892張。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法