聚陽7月營收達同期次高 前7月業績創新高

聚陽7月營收30.63億元，月增11.5%、年增3.3%，創下歷史同期次高。（聚陽提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕成衣大廠聚陽（1477）今天公布7月營收30.63億元，月增11.5%、年增3.3%，創下歷史同期次高；今年前7個月營收累計為193.66億元，寫下歷年同期新猷，受惠於大型客戶持續挹注營運動能，聚陽看好第3季、第4季業績能各創100億元佳績，突破單季新高紀錄。

聚陽規劃在第3季將越南新廠的30條高端服飾產線建置完畢，於第4季將孟加拉40條平織產線準備就緒，此外，印尼新廠也將於下半年徹底啟用50條生產線的第一階段產能，符合日系大客戶成衣訂單的既有需求，未來將增加至80條生產線，隨著產能提升，新單挹注，營收規模預期同步拓增。

請繼續往下閱讀...

聚陽表示，下半年海外工廠產能稼動率幾乎全滿，為了服務美系客戶，第4季也將啟用薩爾瓦多新廠，攜手瓜地馬拉外包廠商全力滿足市場需求，可以期待下半年營運動能顯著優於上半年表現，全年總營業額會比去年成長雙位數百分比，獲利成長幅度也將優於2023年。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法