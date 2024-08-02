外媒點名出口矽晶圓至俄國，佰皇澄清一切合法（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕針對《The Insider》報導，從海關紀錄顯示，台灣公司佰皇科技（Pai Haung Technology）僅與少數俄羅斯和白俄羅斯實體開展業務，以原始品牌向俄羅斯和白俄羅斯出售了價值400萬美元的晶圓，可直接從台灣運送晶圓給他們，出口數量相當龐大，佰皇澄清，所有交易皆合法出口，並無違法，必要時採取法律行動，捍衛本公司的清白。

佰皇澄清，報導敘述不符合事實，澄清如下：

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1. 首先 本公司成立近30年，與中國及台灣公司都有生意往來，與俄羅斯的貿易僅是本公司的部分業務，報導隱射本公司僅服務特定俄羅斯及白俄羅斯公司並非事實，請立刻更正。

2. 我們之所以可直接從台灣出貨至俄羅斯，當然是合法出口，所有貨品接單之前皆送經濟部國貿署戰略物資鑑，鑑定後確認不是受限制之戰略性高科技貨品， 我們才會接單，並每月確認客戶是否屬於美國或台灣制裁對象，一旦發覺，立即停止任何生意往來。

3. 如同合晶科技所述，我們出口之產品用途並不是製造晶圓，此報導把所謂的晶片都是用在軍事用途乃擴大解釋，予引人入罪，貴報以前也引述過去的報導，表示俄方飛彈電子零件大都是美國產品，並非他們本國自產，啟不自相矛盾？

本公司完全遵守台灣制裁規範，遵守規則進行正當貿易，反而被國外記者惡意扣上武擴大帽，令人不勝唏噓，如果真的有心要隱藏，早就走中國或是其他第三方國家進行貿易，怎麼可能從台灣直接出口，選擇這種容易被注意到的方式呢？

正因我們確信一切合法，沒有違反任何規定，但國外記者因為只能查到我們這樣合法貿易的公司，就用偏頗的論述及文字想把正當守法的公司抹黑成俄羅斯軍工的支持者，讓人無法接受。

我們前幾日已經發文請The insider更正，針對影響本公司商譽的部分，必要時將採取法律行動，捍衛本公司的清白。

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