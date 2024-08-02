高齡健康產業博覽會登場 經部整合法人、指標業者秀技術服務

首屆「高齡健康產業博覽會」8月2日（五）至8月4日（日）在世貿一館登場。（經濟部提供）

〔實習記者蔡宛凌、記者林菁樺／台北報導〕首屆高齡健康產業博覽會8月2日至8月4日在世貿一館登場，聚焦長壽健康產業。展覽涵蓋健康照護、智慧服務、快樂生活三大主題，超過200家企業參加，涵蓋735個展位；經濟部相關專區整合工研院、金屬中心、紡織所和食品所等四大法人，推出高齡科技完整解方，打造完整健康產業生態系。

經濟部產業技術司因應超高齡社會，透過科技專案規劃推動高齡科技技術研發，向各界展示33項創新技術成果，包含紡織所研發運動型智慧紡織品，可透過手機即時監測肌肉狀況，解決長者使用居家運動監測穿戴裝置的麻煩。

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另外，工研院研發傷口照護機結合App，只要遠端操作儀器，可精準的計算傷口大小、辨識出皮膚損傷的深度與組織情況，協助醫事人員判斷傷口狀況並提出合適的治療方案。

經濟部說明，兩項成果皆榮獲本屆高齡健康產業博覽會年度最佳10大高齡友善的亮點技術產品，未來技術司將持續推動科技創新研發，提升醫療準確度及照護品質。

產發署高齡健康產業主題館則以「Can」為核心概念，展現未來高齡科技的無限可能性。產發署串聯21家國內指標業者共同展出，如「全家便利超商健康生態圈」、「ASUS Health Hub華碩健康小站」及「桂冠健力餐」聯合展示，示範高科技廠結合連鎖超商及食品業者跨足高齡健康產業之商業模式。

產發署說明，高齡健康產業博覽會象徵台灣高齡健康產業發展迎來新的里程碑，我國擁有資通訊技術的競爭優勢及優質醫療與健康照護專業人才，將成為超高齡社會的強力後盾，創造產業新契機。

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